بيرلو: بوفون يستحق المشاركة أمام برشلونة

يؤمن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن المخضرم جيانلويجي بوفون يستحق المشاركة في لقاء برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

يوم الثلاثاء يشهد حسم صدارة المجموعة السابعة بين برشلونة ويوفنتوس في قمة الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بوفون بخير وقد يشارك في مباراة برشلونة، إنه يستحق المشاركة في مثل هذه المباريات".

وأضاف المدرب الإيطالي "لا أؤمن بأن برشلونة في مأزق، إنهم فريق كبير".

وأكمل "نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، لكننا هادئون، وعلى دراية كاملة بالأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة الأولى".

وتابع "هذه المباراة مهمة لنا فيما يخص التطور والرضا عن النفس، احتلال المركز الأول مهم، لكن ما نقدمه على أرضية الملعب أكثر أهمية".

برشلونة يملك 15 نقطة في الصدارة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بأكثر من هدفين لتعويض خسارته ذهابا واحتلال صدارة المجموعة.

وواصل "بالمقارنة بالمباراة الأولى نحن في حاجة لأن نُحسن جزء الاستحواذ على الكرة وأن نكون أقرب إلى منطقة الوسط والخطوط الدفاعية".

وأتم "في مباراة الدربي ضد تورينو هذا الأسبوع كان لدينا سلوكين مختلفين في شوطي المباراة، فزنا في كل المواجهات الفردية، هذا السلوك هو جزء من شخصية نادي يوفنتوس ويجب علينا أن لا نخسره مطلقًا".