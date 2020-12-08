سليمان: الجيل الحالي اكتسب ثقة لـ10 سنوات قادمة.. وباقي الأندية لا تملك دوافع الأهلي

وجه وليد سليمان لاعب الأهلي الشكر لزملائه وجماهير وإدارة الفريق على مساندته أثناء إصابته بفيروس كورونا، مشيدا بإنجاز الفريق بالتتويج بالثلاثية هذا الموسم.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

صرح سليمان عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "تعافيت من فيروس كورونا، وسوف أنتظم في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء".

وأضاف "أشكر جماهير الأهلي التي حرصت على الاطمئنان عليه، ودعمتني بقوة خلال الفترة الماضية، وأشكر أيضا مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، كانوا حريصين على دعمي والتواصل المستمر معي".

وتابع "كنت أتمنى التواجد في الملعب خلال نهائي دوري الأبطال ونهائى كأس مصر، الابتعاد عن الملعب دائما ما يكون صعبا، وبطولة إفريقيا كانت غالية على الجماهير لأنها غائبة منذ 7 سنوات، إلا أنني كنت أتابع المباريات بمفردي أثناء فترة العزل الصحي".

وواصل "التتويج بدوري الأبطال يبقى الأهم في ظل فوزنا بالدوري لخمس سنوات متتالية، كذلك بطولة كأس مصر كانت مهمة أيضا، نتطلع حاليا للتتويج بالسوبر الإفريقي والمحلي، الجيل الحالي سطر لنفسه إنجازا تاريخيا، وحصل على ثقة لعشر سنوات قادمة".

ونوه وليد سليمان "لم يسبق لي تحقيق الثلاثية مع الأهلي، لذا أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز، فالجيل السابق أبوتريكة وبركات وأحمد حسن لن يعوض مطلقا، لقد حققوا بطولات كثيرة ونتائج غير مسبوقة، ونتمنى ظهور جيل جديد قادر على تكرار الإنجازات، هذا الجيل الذهبي كان يضم شخصيات قيادية، أما حاليا بعض اللاعبين لا زالت خبراتهم قليلة، وأتمنى أن يكتسبوها مع مرور الوقت".

وتطرق وليد سليمان للحديث عن تصوره للموسم الجديد، مؤكدا "المنافسة ستكون صعبة للغاية، كل الفرق دعمت نفسه، لكن الفارق بين الأهلي وباقي الأندية هو المنظومة والجماهير التي تدعم الفريق".

وأردف "من الصعب على لاعبي الأهلي التفريط في أي بطولة، خاصة في وجود جمهورنا، أما الأندية الأخرى ليس لديها نفس دوافع الأهلي".

وواصل سليمان "الأهلي سوف يحسم لقب الدوري مرة أخرى، هناك تدعيمات كثيرة للأندية، لكن لم نر أي فريق على الطبيعة، وصاحب النفس الطويل هو من يحسم اللقب، عندما يبدأ الدوري ونتابع المدربين وطرق لعبهم ومستويات اللاعبين، وقتها نستطيع الحكم على الفريق القادر على المنافسة".

في سياق آخر، قال: "أمر عظيم جدا أن يدعم الأهلي جميع أبنائه، كنت سعيد جدا بتواجد مؤمن زكريا في احتفالات التتويج بدوري الأبطال، والحمد لله على الوفاء بعهودنا للجماهير، مؤمن لاعب كبير وعظيم ونتمنى له الشفاء وأن يعود سريعا للملاعب".

وختم تصريحاته "أي لاعب يجلس بديلا يكون حزينا، إنها غيرة ورغبة في اللعب، وأن موجود في كيان كبير، وأركز على تقديم مستوى جيد حتى في وقت قليل، وأنا من أكثر اللاعبين الذين سجلوا أهدافا رغم عدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق، وأجتهد دائما حتى يكون لي دور مع الأهلي".