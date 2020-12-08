كلوب: الفريق كله سيسافر لمواجهة ميتلاند رغم ضمان التأهل

رغم ضمان التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والجدول المزدحم بالمباريات، أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه سيسافر بكل أعضاء فريقه إلى الدنمارك لمواجهة ميتلاند.

ويسافر رفاق محمد صلاح إلى الدنمارك لخوض مباراتهم السادسة والأخيرة في المجموعة الرابعة يوم الأربعاء، بعد تأكيد التأهل إلى دور الـ16 وضمان المركز الأول.

وقال كلوب لموقع ناديه: "لا نعاني من إصابات جديدة عقب المباراة الأخيرة، لذا من الواضح أن هناك إمكانية لقائمة أكبر".

وأضاف "سنسافر بتشكيلة كاملة، وهو أمر رائع حقًا، لا أحد عاد من الإصابة لكن الأمر لا يزال جيدًا".

وبشأن احتمال مشاركة عدد من اللاعبين الشباب أمام ميتلاند، صرح كلوب "سنرى.. هذا ليس مستبعدا ولكن لم يتم تحديده بعد".

وأردف "المهمة هي الدفع بلاعبين أصحاب طاقة أكبر، لم أقرر ذلك لأي سبب سوى جدول المباريات المزدحم".

وأكمل المدرب الألماني "هذه المباراة ستلعب يوم الأربعاء، أي بعد ثلاثة أيام من المباراة الأخيرة لنا".

وأتم "المباراة التالية ستكون يوم الأحد ضد فولام، ثم يوم الأربعاء سنواجه توتنام، والسبت في كريستال بالاس، هذا يعني إننا سنخوض 4 مباريات في غضون 10 أيام، ولذلك علينا التفكير في اختيارات التشكيل قبل كل مباراة".