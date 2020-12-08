صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعبي القرن الـ21 من جلوب سوكر

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

صلاح - ميسي - رونالدو

أعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "جلوب سوكر" في 2020 والتي تتضمن اختيار أفضل لاعب في القرن الـ21.

وشهدت الترشيحات، التي صوتت الجماهير لاختيارها، ظهور محمد صلاح مع أساطير اللعبة في التنافس على جائزة الأفضل في القرن الحالي.

صلاح ينافس كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورونالدينيو على جائزة أفضل لاعبي القرن الـ21 من جلوب سوكر.

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جوائز القرن، تنافس على اللاعب الأفضل فيها كل من سيرخيو راموس وشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا وإيكر كاسياس وأندريا بيرلو وأندري شيفشينكو وآرين روبن وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكام وفابيو كانافارو وفرانشيسكو توتي وفرانك لامبارد وجيانلويجي بوفون.

بالإضافة إلى كاكا وكيليان مبابي ولويس فيجو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش ومانويل نوير ومحمد صلاح ونيمار وفيليب لام وروبرت ليفاندوفسكي ورونالدينيو ورونالدو وستيفن جيرارد وزلاتان إبراهيموفيتش وزين الدين زيدان.

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ويمنح المجلس سنويا جائزة لأفضل لاعب في العالم، والتي نالها البرتغالي كريستيانو رونالدو في السنوات الأربع الأخيرة، إلى جانب جوائز أخرى للمدربين ووكلاء اللاعبين والحكام والأندية وحراس المرمى واللاعبين العرب.

وأعلن المجلس وجود كل من كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وليونيل ميسي (برشلونة) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في 2020.

وبإمكان الجمهور المشاركة في اختيار الأفضل عبر التصويت، لجائزة لاعب القرن الـ21، هــــــــنـــــــا

وتعلن النتائج يوم 27 ديسمبر الجاري.

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