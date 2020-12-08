الأهلي ينافس برشلونة وريال مدريد على جائزة أفضل أندية القرن الـ21 من جلوب سوكر

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

أبطال إفريقيا - تتويج الأهلي - الأهلي - الشناوي - كهربا

أعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "جلوب سوكر" في 2020 والتي تتضمن اختيار أفضل ناد في القرن الـ21.

وشهدت الترشيحات، التي صوتت الجماهير لاختيارها، وجود الأهلي في قائمة الأندية التي تنافس على جائزة الأفضل في القرن الحالي.

وينافس الأهلي أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ على جائزة أفضل أندية القرن الـ21.

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الأهلي كان ينافس أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ويوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على جائزة أفضل ناد في القرن 21 قبل أن يتواجد في القائمة النهائية.

صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعبي القرن الـ21 من جلوب سوكر

ويمنح المجلس سنويا جائزة لأفضل لاعب في العالم، والتي نالها البرتغالي كريستيانو رونالدو في السنوات الأربع الأخيرة، إلى جانب جوائز أخرى للمدربين ووكلاء اللاعبين والحكام والأندية وحراس المرمى واللاعبين العرب.

وأعلن المجلس وجود كل من كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وليونيل ميسي (برشلونة) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في 2020.

وبإمكان الجمهور المشاركة في اختيار الأفضل عبر التصويت، لجائزة نادي القرن الـ21، هــــــــــنــــــــــا

وتعلن النتائج يوم 27 ديسمبر الجاري.

الأهلي برشلونة ريال مدريد بايرن ميونيخ جلوب سوكر
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