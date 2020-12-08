برشلونة يعلن عودة أومتيتي وضمه لقائمة مواجهة يوفنتوس

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 13:34

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عودة مدافعه صامويل أومتيتي وجاهزيته لخوض المباريات خلال الفترة المقبلة. وذلك في بيان رسمي مقتضب.

ونشر النادي البيان قال فيه: "صامويل أومتيتي تلقى الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للمشاركة".

وظهر أومتيتي ضمن قائمة برشلونة للمرة الأولى هذا الموسم ضد يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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أومتيتي يغيب عن نادي برشلونة منذ شهر يونيو الماضي، إذ شارك لآخر مرة ضد سيلتا فيجو في الجولة الـ32 ومنذ ذلك الحين تواجد على مقاعد البدلاء مرة قبل أن يعاني من مشاكل في ركبته أبعدته عن المشاركة.

ولعب صاحب الـ27 عاما في 18 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي.

ويستعد برشلونة لمواجهة يوفنتوس في إيطاليا مساء الثلاثاء ضمن آخر جولات دور المجموعات، وكان الفريقان قد حسما بطاقة التأهل لدور الـ16 في وقت سابق.

وجاءت القائمة لمواجهة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو – إيناكي بينا

الدفاع: سيرجينو ديست – رونالدو أراخو – أوسكار مينجويزا – خوردي ألبا – كليمنت لينجليه – أومتيتي – جونيور فيربو

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – ميراليم بيانتش – ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – ترينكاو – بيدري – فرينكي دي يونج – كونراد دي لافوينتي – ماتيوس فيرنانديز.

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

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