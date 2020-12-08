استبعاد الاسكواش.. إدراج 4 رياضات جديدة بأولمبياد 2024 بينهم "البريك دانس"

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

دورة الألعاب الأولمبية (الأولمبياد)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية التصديق على قرار إدراج 4 رياضات جديدة للانضمام إلى أولمبياد 2024 في باريس شملت الرقص الحر "البريك دانس".

وكشف توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضات الأربعة هم ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق والرقص الحر "البريك دانس" للظهور أول مرة في أولمبياد باريس.

ويأتي قرار إدراج الرياضات الأربعة في برنامج الألعاب بعد أن صادقت اللجنة على القرار بشكل رسمي.

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واقترحت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 إدراج هذه الرياضات، وكانت تنتظر المصادقة النهائية، وبذلك تم استبعاد رياضة الاسكواش بشكل رسمي.

وستظهر رياضات ركوب الأمواج والستلق والتزلج على الألواح في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل بعد اقتراح اليابان إدراجهم مع رياضة الكاراتيه.

أولمبياد باريس 2024 إدراج رياضات جديدة استبعاد الاسكواش البريك دانس
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