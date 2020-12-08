في الجول كلاسيك - حين مزق النيجيريون علم بلدهم فأسقطهم الزمالك ليتزعم إفريقيا

"بالرجولة.. ثم الفن والهندسة.. فاز بطل مصر على بطل نيجيريا 1 / صفر"

"أسكت الزمالك هذه الحشود الضخمة بعرضه الرائع، لم ترهبه الحرب النفسية الشرسة التي شنها المنافس. لاعبو شوتينج ستارز اعتدوا على لاعبي الزمالك، واختطفوا من أيديهم علم نيجيريا ومزقوه!".

"حاول الحكم إنقاذ شوتينج ستارز فاحتسب له في الشوط الثاني ركلة جزاء مشكوك في صحتها بدعوى أن الكرة لمست يد هشام يكن، وبعد أن سددها اللاعب في القائم أعادها الحكم بحجة أن عادل المأمور تحرك مبكرا، فتقدم ليسدد رشيدي يكيني لكن المأمور تصدى لها ببراعة".

إعادة نشر في الذكرى السادسة والثلاثين لتتويج الزمالك الأول بدوري أبطال إفريقيا

9 ديسمبر 1984.. تقرير إسماعيل البقري بصحيفة الأهرام

مثل الفارس الأبيض في المباراة: المأمور ومحمد صلاح وإبراهيم يوسف وسعيد الجدي (جمال عبد الله) وهشام يكن وأيمن يونس وأشرف قاسم وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد (عادل عبد الواحد) ونصر إبراهيم وإيمانويل كوارشي.

36 عاما مرت على أول لقب قاري في تاريخ القلعة البيضاء، حين تزعم الزمالك القارة بإسقاط شوتينج ستارز النيجيري بنتيجة 3-صفر في مجموع مواجهتي نهائي دوري الأبطال.

قاده المخضرم محمود أبو رجيلة للمجد، قدم دفاعه وحارس مرماه أداء بطوليا في مباراة الإياب التي حسمها بهدف عكسي في الدقيقة 56.

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كانت المشاركة الثانية للزمالك في دوري الأبطال، في طريقه لعرش القارة قهر الصفاقسي التونسي وجور ماهيا الكيني ونكانا الزامبي وشبيبة القبائل (جيت تيزي وزو) الجزائري وشوتينج ستارز.