بيرلو: اتفق مع ما قاله كومان حول رونالدو وميسي

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 12:45

كتب : FilGoal

ميسي - رونالدو

اتفق أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس مع وجهة نظر منافسه رونالد كومان مدرب برشلونة حول مواجهة النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

يوم الثلاثاء يشهد حسم صدارة المجموعة السابعة بين برشلونة ويوفنتوس في قمة الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، في مواجهة متجددة بين رونالدو وميسي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كومان على حق، من الخطأ أن تقول من الأفضل بين رونالدو وميسي، الثنائي من ظواهر كرة القدم والثنائي ينال إعجاب الملايين من الجماهير".

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وأضاف "علينا فقط أن نشكر الثنائي، إنها فترة يُعاني فيها اللاعبين العظماء، إنه أمر طبيعي".

وأردف "عظماء كرة القدم لديهم وقت قليل من أجل الراحة، فهم مشغولون مع المنتخبات الوطنية".

ويعتقد بيرلو أن "حالة النجوم الكبار ستكون أفضل بعد عطلات أعياد الميلاد".

وشدد "إذا ظهر رونالدو بشكل جيد فإن هذا يعني أنه كان في المكان المناسب والوقت المناسب وأننا كنا جيدين في منحه الكرات".

وتابع "ميسي يعيش لحظة خاصة في حياته وليس فقط في مسيرته، بسبب المشاكل التي كانت لديه هذا الصيف، سواء استمر في برشلونة أم لا، يظهر دائما قيمته في المباريات".

وأتم "لديه مشكلة تشغل تفكيره، أكثر من كرة القدم، لا أريد الخوض بها، ليس من شأننا لكن ميسي ظاهرة ويظهر ذلك دائما".

وتعد تلك هي المواجهة الأولى بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، منذ رحيل الأول إلى يوفنتوس في صيف 2018.

كان رونالد كومان مدرب برشلونة قد رفض المقارنة بين قائده ليونيل ميسي وكريسيتانو رونالدو نجم يوفنتوس، مشيرا إلى ضرورة الاستمتاع بمواجهتهما في ليلة الثلاثاء.

وصرح كومان قائلا: "من الرائع استمرار اللاعبين في القمة عالميا لفترة طويلة".

وواصل "إنهما أفضل لاعبين في العالم في رأيي، في آخر 10-15 عاما، كانا ناجحين طيلة تلك المدة، وهو أمر لا يصدق".

وأكمل "إنهما مختلفان، لكن لديهما إحصائيات لا تصدق بخصوص تسجيل الأهداف والهاتريك والفوز بالألقاب الفردية والجماعية".

واستمر المدرب الهولندي "ليس من اللطيف أن نقول من الأفضل بينهما لأن الثنائي رائع".

وأتم "يعجبني كلاهما لأنهما منحانا الكثير من الأمسيات الرائعة العامرة بالأهداف والألقاب، لنأمل أن نتمكن من الاستمتاع بوجودهما في مباراة الثلاثاء".

برشلونة يملك 15 نقطة في الصدارة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بأكثر من هدفين لتعويض خسارته ذهابا واحتلال صدارة المجموعة.

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