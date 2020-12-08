رايولا: هالاند مثل لوحة الصرخة.. سيرحل عن دورتموند بسبب الطموح وليس المال

قال مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إن اللاعب يشبه لوحة الصرخة لأنه يسبب الخوف للمدافعين، مشيرا إلى أنه سيرحل عن فريقه فقط من أجل الطموح وليس المال.

وصرح رايولا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية قائلا: "إرلينج هالاند مثل اللوحة، يشبه لوحة إدفارت مونك، الصرخة، لأنه يسبب الخوف للمدافعين".

وواصل "تواصل معي بعد أن تم استبداله في الدقيقة 85 وكان قد سجل 4 أهداف وأراد تسجيل خامسا، كان غاضبا، أراد أن يكون الأفضل كما لو كان يلعب لعبة الدامة".

لوحة الصرخة هي ثاني أشهر لوحة فنية بعد الموناليزا، جسد من خلالها إدفارت مونك صرخة لشخص يقف على جسر، تسجد فيها الفزع ورسمت خلال عام 1893.

هالاند سجل 4 أهداف في 32 دقيقة ضد هيرتا برلين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني والتي انتهت بفوز دورتموند بنتيجة 5-2.

وأكمل رايولا: "هالاند مثل إبراهيموفيتش حينما كان في الـ20 من عمره، سولشاير شخص جيد لكنه كان مخطئا حينما قال إنه مثل لوكاكو".

وتابع "سيكون من الأفضل إن فكر سولشاير لإيجاد طريقة لجعل بوجبا يلعب مثل الأبطال عوضا عن الحديث عن هالاند".

وأردف "لا يمكنني الحديث عن الشرط الجزائي في عقد هالاند، الشائعات تقول إن ريال مدريد يريده؟ هذا ليس أمرا جديدا علي".

وأتم "لكنه سعيد في بوروسيا دورتموند، إرلينج يرغب في الفوز بدوري الأبطال، حينما يرحل عن النادي سيكون من أجل طموحه وليس المال".

صاحب الـ20 عاما انضم إلى دورتموند قادما من ريد بول سالزبرج في يناير 2020 بمبلغ 20 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك هالاند خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 3 آخرين.