مالديني: ميلان لن يستسلم عن حلم الدوري

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 12:07

كتب : FilGoal

باولو مالديني

يثق باولو مالديني أسطورة نادي ميلان والمدير التقني أن الفريق لن يستسلم هذا الموسم في معركة الدوري.

يحتل الروسونيري صدارة الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من 10 مباريات دون هزيمة في 22 مباراة متتالية بالدوري.

وقال مالديني لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "نحن لا نبحث عن إحصاءات للتحسين ولكن عن النجاحات".

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وكشف "في الحقيقة لم أكن أتوقع مثل هذا التفوق الكبير في الدوري، لكنني رأيت بالفعل علامات في يناير قبل أن يتوقف العالم".

وأضاف مالديني "نتائج 2020 تقول أن ميلان يكافح من أجل لقب الدوري، لقد وضعنا هدفا على مدى عامين".

وشدد "الحد الأدنى لطموحاتنا هو القيام بعمل أفضل من المرة السابقة، تأهلنا للدوري الأوروبي والفكرة هي بذلك المزيد".

وتابع أسطورة ميلان "سيكون من السخف عدم التأهل إلى دوري الأبطال، أثق أن الفريق لن يستسلم في المنافسة على لقب الدوري".

وأتم تصريحاته "أتوقع تطورا كبيرا لإنتر، يوفنتوس أيضا لديه مدرب شاب وعليه استيعاب أساليب جديدة، ونابولي لن يخرج من سباق المنافسة على اللقب".

ميلان الدوري الإيطالي باولو مالديني
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