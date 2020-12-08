قائد يوفنتوس: سنوقف ميسي بهذه الطريقة.. وعلينا دعم رونالدو

أوضح ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس أن فريقه سيعمل على إيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة في المواجهة المنتظرة ضد كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز.

وأصبح حسم الصدارة بين برشلونة ويوفنتوس في قمة الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا للمجموعة السابعة يوم الثلاثاء في مواجهة متجددة بين رونالدو وميسي.

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "2 من أفضل لاعبي كرة القدم سيتقابلان، من الرائع أن تكون جزءً من هذه المباراة".

وأضاف "كيف سنوقف ميسي؟ سنعمل على ذلك بالعمل الجماعي".

وشدد "علينا كفريق أن ندعم رونالدو في هذه المواجهة".

وتابع قائد البيانكونيري "مباراة الثلاثاء تمتلك كل المعطيات اللازمة لتكون مباراة رائعة".

وأكمل "دوري الأبطال هي بطولة الفرق الأكبر، ستكون مباراة قوية، لكن نعلم أننا نملك الإمكانيات لكي نسبب المشاكل لبرشلونة، المباراة الأولى كانت مواجهة التفاصيل البسيطة".

برشلونة يملك 15 نقطة في الصدارة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بأكثر من هدفين لتعويض خسارته ذهابا واحتلال صدارة المجموعة.

وأتم "علينا أن نظهر بنفس العزيمة التي كنا عليها في الشوط الثاني من مباراة الدربي ضد تورينو، القوة والرغبة في تحقيق الفوز، ربما تكون بداية لطريق جديد".