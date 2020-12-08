تقرير سويسري: الظروف لم تتغير.. فايلر يرفض تدريب نانت

يبدو أن الظروف الأسرية التي رحل بسببها رينيه فايلر عن تدريب الأهلي لم تتحسن، حيث يزعم تقرير سويسري رفضه عرض تدريب نانت الفرنسي لنفس السبب.

وذكرت صحيفة "ناو" السويسرية أن فايلر يرفض تدريب نانت الفرنسي بحجة أن الوقت غير مناسب خاصة أنه عاد لسويسرا مؤخرا بسبب أسرته.

وأشارت إلى أن أسرة فايلر ربما تشعر بالراحة الآن لأنه سيقضي عطلة الكريسماس معها بعدما انتظرت طويلا لعودته من مصر.

كانت تقارير فرنسية ذكرت في وقت سابق أن فايلر مرشح لتدريب نانت مع اقتراب رحيل مدربه كريستيان جوركوف.

وأكدت صحيفة "20 مينتس" الفرنسية اليوم الثلاثاء أن نانت اتفق بالفعل مع جوركوف على الرحيل.

وسيتولى مساعده باتريك كولوت المسؤولية بشكل مؤقت حتى يناير.

كان فايلر رحل عن الأهلي في بداية أكتوبر الماضي، مع وجود بند في عقده يتيح له الرحيل خلال تلك الفترة بعدما قاد الفريق الأحمر للتتويج بالدوري وتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وكالعادة، اختار فايلر FilGoal.com ليوجه رسالة عبره إلى الأهلي عقب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك. ( اقرأ رسالته )