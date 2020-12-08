المصري لـ في الجول: قيدنا قائمة اللاعبين في آخر 5 دقائق بسبب مستحقات التوأم

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 11:32

كتب : أيمن عيد

حسام حسن

أوضح محمد الخولي نائب رئيس المصري أن ناديه واجه أزمة قبل قيد القائمة النهائية للاعبيه استعدادا للموسم الجديد، وذلك بسبب مستحقات جهازه الفني السابق الذي قاده حسام حسن.

وقال الخولي لـFilGoal.com:"حسام وإبراهيم حسن فعلا كل شيء لوقف قيد القائمة الثانية للنادي، لم يتنازلا عن جنيه واحد. حصلا على مال ليس من حقهم، هناك قضية مرفوعة ومستمرة".

وواصل "نشكر هاني أبو ريدة (الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم) لتدخله لحل المشكلة. اتفقنا على دفع 400 ألف جنيه يوم الخميس، ومبلغ مثله في فبراير المقبل. قيدنا القائمة قبل انتهاء المهلة المحددة بخمس دقائق".

أخبار متعلقة
سكاي: إبلاغ لاعبي نيوكاسل بالعودة لمقر التدريبات أندية الدوري - طلائع الجيش.. حان وقت العودة للمربع الذهبي رايولا: من الأفضل ليونايتد بيع بوجبا بدلا من رحيله مجانا.. يوفنتوس؟ لما لا؟ مع اقتراب رحيله.. يوروسبورت: بوجبا يريد ريال مدريد

وشكا التوأم النادي المصري بسبب مستحقات متأخرة.

ورحل حسام وإبراهيم حسن عن المصري في أكتوبر 2018 بعد ولاية ثالثة مع الفريق البورسعيدي.

ويقود حسام حسن فريق الاتحاد حاليا، بينما يدرب علي ماهر النادي المصري.

وتواصل FilGoal.com مع التوأم للرد.

المصري التوأم حسام حسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير سويسري: فايلر يرفض تدريب نانت الفرنسي دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: قيدنا قائمة اللاعبين في آخر 5 دقائق بسبب مستحقات التوأم 24 دقيقة | مصر
لاعبو نيوكاسل يعودون لمقر تدريباتهم بعد غلقه بسبب فيروس كورونا 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أندية الدوري - طلائع الجيش.. حان وقت العودة للمربع الذهبي 33 دقيقة | الدوري المصري
رايولا: من الأفضل ليونايتد بيع بوجبا بدلا من رحيله مجانا.. يوفنتوس؟ لما لا؟ 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتقالات الدوري – رضا عبد العال: انتقال رمضان كان مفاجأة.. والأهلي الأقرب للدوري ساعة | الدوري المصري
أندية الدوري – سيراميكا وقصة "الـ470 لاعبا" ساعة | الدوري المصري
مع اقتراب رحيله.. يوروسبورت: بوجبا يريد ريال مدريد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 3 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك 4 "حفاظا على قيم النادي".. قناة الزمالك: الإدارة ترفض التعاقد مع الشيخ رغم موافقة باتشيكو
قد ينال إعجابك