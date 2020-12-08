المصري لـ في الجول: قيدنا قائمة اللاعبين في آخر 5 دقائق بسبب مستحقات التوأم

أوضح محمد الخولي نائب رئيس المصري أن ناديه واجه أزمة قبل قيد القائمة النهائية للاعبيه استعدادا للموسم الجديد، وذلك بسبب مستحقات جهازه الفني السابق الذي قاده حسام حسن.

وقال الخولي لـFilGoal.com:"حسام وإبراهيم حسن فعلا كل شيء لوقف قيد القائمة الثانية للنادي، لم يتنازلا عن جنيه واحد. حصلا على مال ليس من حقهم، هناك قضية مرفوعة ومستمرة".

وواصل "نشكر هاني أبو ريدة (الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم) لتدخله لحل المشكلة. اتفقنا على دفع 400 ألف جنيه يوم الخميس، ومبلغ مثله في فبراير المقبل. قيدنا القائمة قبل انتهاء المهلة المحددة بخمس دقائق".

وشكا التوأم النادي المصري بسبب مستحقات متأخرة.

ورحل حسام وإبراهيم حسن عن المصري في أكتوبر 2018 بعد ولاية ثالثة مع الفريق البورسعيدي.

ويقود حسام حسن فريق الاتحاد حاليا، بينما يدرب علي ماهر النادي المصري.

وتواصل FilGoal.com مع التوأم للرد.