مع اقتراب رحيله.. يوروسبورت: بوجبا يريد ريال مدريد

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 10:43

كتب : FilGoal

بوجبا

قالت قناة يوروسبورت إن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد يريد الانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

ريال مدريد

فبات اللاعب الفرنسي البالغ عمره 27 عاما قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر.

وأوضح مينو رايولا وكيل بوجبا في حواره مع صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن "مشوار اللاعب انتهى مع يونايتد".

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وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في 2022، لذلك قد يرحل في يناير المقبل أو مع نهاية الموسم الجاري.

وكتبت تقارير أن يوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمان بالتعاقد مع اللاعب، فربما يحاول الأول إقناع بوجبا باللعب له مرة أخرى.

وعانى بوجبا في يونايتد ولم يقدم المردود المنتظر الذي انتظره الجمهور من لاعب تألق مع يوفنتوس ومنتخب فرنسا.

وشارك بوجبا في 177 مباراة مع يونايتد وسجل 34 هدفا وأرسل 35 تمريرة حاسمة.

ويلعب بوجبا في يونايتد منذ 2016، حين عاد للفريق بعد 4 مواسم ارتدى فيها قميص يوفنتوس.

بوجبا ريال مدريد
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