مواعيد مباريات الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.. لايبزج يواجه يونايتد ويوفنتوس ضد برشلونة
الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 10:34
كتب : FilGoal
يواجه فريق ريد بول لايبزج نظيره مانشستر يونايتد في مواجهة مصيرية لحسم بطاقة التأهل من دور المجموعات للمواجهات الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، وذلك في العاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 4".
ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره إسطنبول باشاك شهير في نفس الموعد والمجموعة ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 1".
ورغم حسم برشلونة ويوفنتوس التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، إلا أن الأنظار ستتجه لأول مواجهة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منذ رحيل الأول إلى الفريق الإيطالي من ريال مدريد منذ عامين. المباراة في العاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".