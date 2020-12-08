مواعيد مباريات الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.. لايبزج يواجه يونايتد ويوفنتوس ضد برشلونة

يواجه فريق ريد بول لايبزج نظيره مانشستر يونايتد في مواجهة مصيرية لحسم بطاقة التأهل من دور المجموعات للمواجهات الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، وذلك في العاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره إسطنبول باشاك شهير في نفس الموعد والمجموعة ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 1".

ورغم حسم برشلونة ويوفنتوس التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، إلا أن الأنظار ستتجه لأول مواجهة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منذ رحيل الأول إلى الفريق الإيطالي من ريال مدريد منذ عامين. المباراة في العاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".

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