بعد اعتذاره للنادي.. المصري يجدد عقد سيمبوري

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 10:27

كتب : أيمن عيد

سيمبوري

جدد المصري عقد لاعبه سعيدو سيمبوري بعد اعتذار الأخير لمسؤولي النادي عن غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ووصل سيمبوري (28 عاما) إلى القاهرة يوم الإثنين قادما من بلده بوركينا فاسو، واعتذر لمسؤولي النادي.

ومن جانبه، أعلن الفريق البورسعيدي تمديد عقد المدافع حتى 2023، وانضم سيمبوري لمعسكر النادي في برج العرب صباح الثلاثاء.

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ويستعد سيمبوري لموسمه الثالث مع المصري منذ انتقل للفريق في يناير 2019 قادما من الداخلية.

وشارك سيمبوري في 47 مباراة مع المصري وسجل 11 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ويستهل المصري مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي في دربي القناة يوم الأحد.

ثم يلعب ضد مضيفه الجونة.

المصري سيمبوري
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