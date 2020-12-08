انتقالات الدوري – رضا عبد العال: انتقال رمضان كان مفاجأة.. والأهلي الأقرب للدوري

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 10:56

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - طلائع الجيش

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

رضا عبد العال المدير الفني لطنطا يجيب لـFilGoal.com.

** أفضل نادي في الانتقالات؟

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بدون تفكير سأختار بيراميدز، صفقاته متنوعة للغاية ولديه مجموعة من اللاعبين تجمع بين المهارة مثل رمضان صبحي والخبرة مثل أحمد فتحي وقوة مثل محمواد وادي.

بيراميدز كان الأفضل في الانتقالات بالطبع.

** أفضل صفقة؟

لن أختار الآن.

** صفقة لم تكن متوقعة؟

بالطبع انتقال رمضان صبحي لأول مرة نرى لاعبا يترك الأهلي وينضم لناد مصري آخر لم أشاهدها من قبل لذلك أرى إنها صفقة غريبة.

** هل الأندية التي تُبرم الكثير من الصفقات في الانتقالات تكون جيدة أم لا؟

أمر جيد طالما المال متوفر ورأينا ذلك مع سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي فهما يبحثان عن البقاء في الدوري وفي مكان جيد وليس مجرد النجاة من الهبوط.

** الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

أعتقد أن هناك مفاجآت كبيرة ستحدث في ذلك الصراع وسنرى أسماء كبيرة قد تهبط.

أما فيما يتعلق بالمنافسة على القمة فالموسم المقبل أراه لن يكون قويا فالأهلي سيظل على القمة والزمالك لن ينافس بقوة بسبب ما يحدث له حاليا.

الأهلي سيتوج بالدوري على طبق من فضة.

بيراميدز سينافس لكن مشكلته أنه يسقط في المنتصف وحدث ذلك في الموسمين الماضيين وظلت المنافسة بين الأهلي والزمالك.

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