أندية الدوري – سيراميكا وقصة "الـ470 لاعبا"

ظل سيراميكا كليوباترا يركض خلف حلمه الأكبر بالتأهل للدوري الممتاز لـ14 عاما والآن يعتقد الكثيرون أنه سيكون الحصان الأسود للموسم الجديد من المسابقة.

لقب الحصان الأسود الذي التصق بسيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الدوري لم يكن من فراغ بل يعود لضمه لـ20 لاعبا خلال فترة الانتقالات.

وخلف تلك الصفقات الـ20 كان هناك مفاوضات مع 470 لاعبا.

نعم الرقم صحيح.

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حسنا كيف بدأت القصة؟

في عام 2006 قرر محمد أبو العينين مالك النادي والشركة إنشاء فريقا لكرة القدم وبالفعل التحق بدوري الشركات.

تصدر الفريق دوري الشركات لموسم 2006-2007 وفقا للموقع الرسمي للنادي قبل أن يقرر الالتحاق باتحاد الكرة ليبدأ من الدرجة الرابعة.

وتحدث معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في كليوباترا في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة قبل انطلاق الدوري قائلا: "بدأنا من الدرجة الرابعة والآن نحن في الدوري الممتاز بعد عمل كبير قمنا به".

وواصلى "كنا ننافس في الممتاز ب لأربع سنوات وكنا نريد التأهل مباشرة لكننا كنا نتحسن كل موسم فحصدنا المركز الرابع ثم الثالث ثم الثاني ثم الأول، وفي الموسم الماضي نقطة واحدة هي ما أبعدتنا عن التأهل".

وأردف "الآن هدفنا ليس مجرد البقاء بل أن نصبح أحد العناصر الأساسية في الدوري لسنوات مقبلة".

وشدد البطاوي "تعودت في عملي أن أصبح الأول وألا أفشل وهذا ما يريده محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة".

قصة الـ470 لاعبا

ذلك الطموح كان خلف ضم الفريق لـ20 لاعبا لكن البطاوي كشف عن عرض 470 لاعبا على ناديه لضمهم خلال الانتقالات.

رقم ضخم للغاية بكل تأكيد.

وكشف المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا "بعدما تأهلنا للدوري الممتاز عُرض علينا 470 لاعبا، والمدير الفني هيثم شعبان هو من حدد اختياراته بنفسه".

وتابع "هناك بعض اللاعبين تفاوضنا معهم لكن طموحهم كان مجرد انتقال لناد جديد، وليس طموح للاعب يريد صناعة الفارق للنادي لذا لم نكمل المفاوضات".

وأضاف "كان هدفنا ضم لاعبين من أصحاب الخبرات الكبيرة في الدوري بالإضافة لمن تبقى من الفريق الذي ساهم في صعودنا للدوري الممتاز مثل عاشور الأدهم وشادي حسين الهداف التاريخي للنادي".

وأردف "أشكر كل اللاعبين الذين رحلوا عنا وليس معنى عدم تواجدهم الآن إنهم غير جيدين".

وأكمل "الآن ننتظر أن يكون عملنا ذو نتاج جيد في الدوري".

ذلك الطموح الكبير لمسؤولي سيراميكا كليوباترا تسبب في ضم 20 لاعبا من بينهم من لعب للأهلي والزمالك من قبل مثل صالح جمعة ومحمد إبراهيم.

وجاءت صفقات كليوباترا كالتالي:

محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة.

رجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان.

ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو".

وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي، وكوامي بونسو لاعب الترجي, ومحمد حسن من الزمالك، والغاني وينفول كوبينا، وخالد صبحي من الجونة وعامر عامر من الإنتاج الحربي، وأخيرا سيف تقا وماكسويل باكوه.

ولكن رغم كل تلك الصفقات والتغيير الكبير الذي شهده الفريق لكن الإدارة حافظت على المدرب هيثم شعبان.

هيثم شعبان

قبل التطرق لمعرفة مسيرة هيثم شعبان طرح السؤال نفسه، لماذا لم يتعاقد كليوباترا مع مدرب جديد أو مدير فني أجنبي بعد كل تلك الصفقات؟ الإجابة كانت عند محمد أبو العينين.

وقال أبو العينين في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة للنادي: "عُرض علينا الكثير من المدربين ولكن طارق نجلي المشرف العام على النادي ومعتز البطاوي عملا جيدا وهما وأنا معهما نثق كثيرا في هيثم شعبان".

وأضاف "هيثم شعبان على قدر الثقة الموضوعة فيه، واختار كل اللاعبين بنفسه ونحن ندعمه بقوة ورفضت رحيله بنفسي".

هيثم شعبان هو أحد اللاعبين السابقين في اتحاد الشرطة والداخلية واعتزل بسبب الإصابة التي ألمت به وحرمته من استكمال مشواره في عام 2003.

عمل كمدرب في مختلف فرق الناشئين مثل إنبي وسبق له تدريب لاعبه الحالي صالح جمعة وكذلك محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي.

توج ببطولة الجمهورية مع إنبي مرتين وكذلك فريق الشباب في النادي البترولي.

وفاز ببطولة الدوري مع الداخية وصعد بهم للممتاز ب، كما توج دوري الشباب مع نادي الحزم السعودي.

عمل رفقة حسن شحاتة في المقاولون ورمضان السيد وأحمد حسن في بتروجيت وطلعت يوسف ومحمد يوسف.

تولى قيادة سيراميكا كليوباترا الموسم قبل الماضي وكان قاب قوسين أو أدنى من الصعود لكنه خسر السباق لصالح نادي مصر سابقا وزد حاليا بفارق نقطة وحيدة.

جددت الإدارة الثقة فيه وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

رأي الجمهور

توجّه FilGoal.com إلى زواره ليحصل على آرائهم في صفقات سيراميكا كليوباترا والمتوقَع منه الموسم الجديد.

فقال أحمد حمدي: "سينافس على المركز الثامن".

وقال مايكل جرجس: "سيراميكا سيظل في الدوري الممتاز وسيحتل المركز العاشر على أقل تقدير".

فيما قال محمد طاهر الشريف: "سيراميكا والبنك الأهلي أبرما صفقات قوية والكثير من الأندية لكن كل ذلك لن يصنع الفارق لو رحل المدرب بعد أربعة أو خمسة أسابيع".

واتفق معه حسام الذي قال: "استمرارية المدرب والمحاسبة آخر الموسم وليس بالقطعة".

وتسائل "مقاعد البدلاء ما مدى قوتها؟ هل لو لاعب أصيب أو تم إيقافه هل هناك بديل على نفس مستواه؟".

20 صفقة 😳⚽💥 سيراميكا كليوباترا يدشن مشاركته الأولى تاريخيا في الدوري الممتاز بالتعاقد كتيبة كبيرة من اللاعبين ✨ برأيك.. هل يكون الفريق الصاعد حديثا هو الحصان الأسود للدوري هذا الموسم؟ 🤔 pic.twitter.com/Eg9M0tkBjQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 7, 2020

توقع FilGoal.com

بالنظر إلى قائمة اللاعبين المدججة بأصحاب الخبرات فإن سيراميكا سيتواجد من المركز الخامس للعاشر.