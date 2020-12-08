الإنتاج الحربي: فضلنا بيع عامر لانتهاء عقده بنهاية الموسم.. هدفنا التواجد في أول 10 مراكز

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي عن تمسكهم باستمرار عامر عامر حارس المرمى لكن مع عدم تجديد تعاقده تم تفضيل الاستفادة المالية.

وقال مهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 : "أجرينا 11 صفقة لتدعيم صفوف الفريق في المراكز التي نحتاجها للموسم المقبل".

وكشف "نراهن على الثنائي أحمد حسن وحسن ياسين تعاقدنا معهم من الدرجة الثانية وسيكون لهما شأن كبير".

وشدد مهدي "كنا مصرين على استكمال عامر عامر مشواره، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم لذلك فضلنا بيعه للاستفادة المالية".

وأوضح "عامر رفض التجديد لذلك كان الخيار الأمثل بالنسبة لنا هو البيع لسيراميكا لنحقق استفادة".

وعن طموحات الفريق الموسم المقبل "هدفنا التواجد في أول 8 أو 10 مراكز في الدوري المصري هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "المنافسة في المقدمة لديها مقومات معينة، لكن الآن نشاهد الفرق الصاعدة تبرم صفقات من العيار الثقيل حاليا، وأتوقع مفاجآت هذا الموسم".