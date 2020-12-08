إبراهيم حسن: موسيماني لم يقدم المنتظر منه مع الأهلي.. وبدر بانون مدافع عادي
الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 00:09
كتب : FilGoal
قال إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لم يقدم الأداء المنتظر حتى الآن رفقة الفريق.
وتحدث لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الأهلي لم يكن الأفضل في المباريات الأخيرة ضد الزمالك والاتحاد وطلائع الجيش".
وتابع "الأهلي فاز بروح القميص الأحمر فقط، حسام حسن تفوق على موسيماني وخسرنا بسبب الظلم التحكيمي في نصف نهائي كأس مصر".
وأكمل "لست ضد موسيماني لكنه لم يصنع الفارق حتى الآن سوى في لقاء الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في المغرب، وفي نهائي البطولة الزمالك كان الأفضل".
وعن بدر بانون الوافد الجديد على الأهلي قال: "مدافع جيد ولكنه عادي، الأهلي يستطيع جلب لاعبين بمستوى أعلى من ذلك بكثير".