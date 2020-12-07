أيمن يونس: لا نبرم الصفقات في الزمالك لإرضاء الجماهير بل لدعم الفريق

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

أيمن يونس

شدد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك على أن ناديه لا يبرم الصفقات من أجل إرضاء الجماهير بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، بل لدعم الفريق.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أيمن يونس عبر قناة الزمالك: "سنعلن في الساعات القليلة المقبلة عن تشكيل لجنة الكرة في الزمالك".

وأضاف "فريقنا كبير ويضم نجوم كثيرة مثل طارق حامد وفرجاني ساسي وبنشرقي وزيزو".

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وأكمل "لا نبرم صفقات لإرضاء الجماهير حتى يقولون تعاقدنا مع الكثير من اللاعبين ولكن نتعاقد مع اللاعبين لدعم الفريق".

وواصل "سنعيد مصطفى فتحي مرة أخرى لمستواه المعروف عنه ليتألق مرة أخرى مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "كذلك مصطفى محمد سيحصل على ترضية وسيكمل مسيرته مع الزمالك وهو يشعر بالسعادة".

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