المقاولون: لا نخشى مواجهة النجم لكن نحترم المنافس وندرسه جيدا.. من الصعب تحديد بطل الدوري

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - أرتا سولار 7

لا يخشى المقاولون العرب مواجهة النجم الساحلي في الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المقاولون قد تأهل بعد الفوز على فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع 10-1 في المباراتين.

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "في الحقيقة لم نتوقع النتيجة الكبيرة أمام الفريق الجيبوتي لكن جاء ذلك بسبب احترامنا للمنافس".

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وعن صعوبة مواجهة النجم أجاب مازحا: "لدينا 3 لاعبين من تونس".

وأضاف "بالطبع هي مواجهة صعبة لكن لا نخشاها، سندرس الفريق بشكل جيد ونحترم المنافس ونقدم ما لدينا وفي النهاية التوفيق من الله".

وبالحديث عن الدوري المصري قال عادل: "الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية بسبب الصفقات المميزة لكل الفرق".

وأوضح "قلت سابقا أن حتى الفرق التي هبطت الموسم الماضي كان بصعوبة".

وشدد "من الصعب تحديد بطل الدوري الموسم المقبل".

وأتم عادل تصريحاته "عقد طاهر محمد عبارة عن 4 دفعات وهناك بنود تخص مشاركاته وبطولاته واللعب للمنتخب".

المقاولون العرب الكونفدرالية
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