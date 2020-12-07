خبر في الجول – تفاصيل عقد ساسي الجديد مع الزمالك.. وموعد التوقيع المنتظر

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 23:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي في الرجاء

بات فرجاني ساسي على وشك تجديد عقده مع الزمالك بعد توصله لاتفاق مع النادي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن ساسي اتفق مع الزمالك على التجديد لمدة موسمين مقبلين.

يأتي ذلك بعد أن لاقت الطلبات المادية لـ ساسي قبولا في اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك.

أخبار متعلقة
الزمالك: ساسي رحب بتجديد تعاقده وزيزو يرغب في البقاء.. وننتظر رد باتشيكو مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: جلسة منتظرة مع ساسي لتجديد تعاقده.. وموقف باتشيكو مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ ساسي وبنشرقي.. وبرنامج خاص لـ المثلوثي وكيله: فرجاني اتفق مع الزمالك على تجديد تعاقده.. والتوقيع بعد أسبوعين

وأبدى لاعب الوسط التونسي استعداده للتوقيع في أي وقت بمجرد توفير مقدم العقد.

من جانبها، وجّهت اللجنة بتوفير 50% من مقدم عقد ساسي، مع إمكانية أن تتم الأمور رسميا قبل مرور أسبوعين.

وكان مهند عون وكيل ساسي قد صرّح أمس الأحد أن ساسي سيجدد خلال جلسة تجمعه مع إدارة الزمالك بعد أسبوعين.

وصرّح عون: "ساسي أبلغ أيمن يونس اليوم الأحد، برغبته في الاستمرار مع الزمالك واتفقنا مع لجنة الكرة على التفاصيل المالية الخاصة بتجديد تعاقده".

وأكد "فرجاني يلعب لناد كبير جدا في إفريقيا والوطن العربي وهو يحب هذا النادي والزمالك أيضا يحبه كثيرا".

ساسي (28 عاما) انضم إلى الزمالك قادما من النصر السعودي في صيف 2018، وينتهي عقده الحالي مع القلعة البيضاء في يونيو 2021.

وشارك ساسي في 36 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، وساهم في تتويجه بكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال إفريقيا ووصافة الدوري المصري.

فرجاني ساسي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإنتاج الحربي: فضلنا بيع عامر لانتهاء عقده بنهاية الموسم.. هدفنا التواجد في أول 10 مراكز 11 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: موسيماني لم يقدم المنتظر منه مع الأهلي.. وبدر بانون مدافع عادي 12 دقيقة | الدوري المصري
أيمن يونس: لا نبرم الصفقات في الزمالك لإرضاء الجماهير بل لدعم الفريق 25 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون: لا نخشى مواجهة النجم لكن نحترم المنافس وندرسه جيدا.. من الصعب تحديد بطل الدوري 26 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي في منحة مجانية 29 دقيقة | مصر
خبر في الجول – تفاصيل عقد ساسي الجديد مع الزمالك.. وموعد التوقيع المنتظر ساعة | مصر
الصحراوي: فخر الدين نصحني بالانضمام إلى الاسماعيلي.. هدفي العودة لمنتخب تونس ساعة | الدوري المصري
تقارير يونانية: لتعويض كوكا.. أولمبياكوس يفكر في استعادة هدافه السابق في يناير ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 ميتشو يهنئ موسيماني بدوري الأبطال: قلت لك لن تخسر أبدا
قد ينال إعجابك