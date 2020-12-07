الصحراوي: فخر الدين نصحني بالانضمام إلى الاسماعيلي.. هدفي العودة لمنتخب تونس

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 23:04

كتب : ياسر الشريف

مروان الصحراوي

كشف مروان الصحراوي المنضم حديثا لنادي الإسماعيلي عن تفضيله قميص الدراويش على عدد من العروض الأخرى وأمنيته في العودة لمنتخب تونس.

وأعلن الإسماعيلي أمس الأحد ضم مروان الصحراوي لتدعيم صفوف الدفاع قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات في مصر.

وقال الصحراوي لموقع النادي: "فضلت ارتداء قميص الإسماعيلي عن عروض كثيرة".

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وكشف "الكثير من أصدقائي في تونس وفخر الدين بن يوسف نصحوني بالانضمام إلى الإسماعيلي كونه أحد أكبر الأندية في مصر وإفريقيا".

وأضاف "هدفي أن أعود من جديد إلى منتخب تونس عن طريق أدائي مع الدراويش، خاصة أنه يضم لاعبين على مستوى عال وتحت قيادة البرازيلي ريكاردو".

وأتم تصريحاته "أعد الجماهير بأن أقاتل لإسعادهم بالتتويج بكأس البطولة العربية وأكون على قدر تطلعاتهم لتقديم موسم متميز".

وسبق للصحراوي اللعب لأندية ميتز الفرنسي وراسين البلجيكي وفيتوريا جيمارايش بجانب اللعب بقميص الترجي والبنزرتي في تونس.

الإسماعيلي مروان الصحراوي
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