اسكواش - تأهل سهل لـ نور الشربيني في افتتاح بطولة بلاك بول

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

تأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش والمقامة حتى 12 من ديسمبر الجاري.

وتغلبت نور الشربيني على زميلتها زينة مكاوي بثلاثة أشواط دون مقابل لتصعد لمواجهة الأمريكية صابرينا صبحي في ثمن النهائي.

وتأهل الثنائي المصري هانيا الحمامي ونادين شاهين بجانب نور الشربيني إلى ثمن النهائي.

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تغلبت هانيا الحمامي على الكندية دانييلي ليتورنو بثلاثة أشواط دون مقابل، بينما فازت نادين شاهين على الأمريكية هالي مينديز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وودعت كل من مريم متولي وندى عباس وسلمى هاني البطولة من الدور الأول.

وتواجه نور الشربيني، صابرينا صبحي في ثمن النهائي كما تواجه نادي شاهين الأمريكية أماندا صبحي بينما صعدت هانيا الحمامي لمواجهة البلجيكية نيلي جيليس.

وتستأنف غدا الثلاثاء مباريات الدور الأول بثماني مواجهات جديدة.

ويغيب عن النسخة الحالية نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا والتي أعلنت اعتزالها لانتظارها حدث أسري سعيد بسبب الحمل.

اسكواش نور الشربيني
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