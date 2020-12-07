فابريجاس: مورينيو وجوارديولا متشابهان.. وساري يؤمن بالخرافات

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

جوارديولا - مورينيو

يرى سيسك فابريجاس لاعب موناكو، أن بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو مدربان متشابهان بعكس ما يعتقد الكثيرون.

سيسك فابريجاس

النادي : موناكو

وصرّح سيسك: "الجميع يعتقد أن مورينيو وجوارديولا متضادان، لكن الحقيقة أن الاختلاف الوحيد بينهما هو طريقة اللعب".

وأضاف لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "هما متطابقان كمدربين وكأسلوب حياة، مهووسان وعاشقان للفوز".

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وتابع: "بالإضافة إلى يورجن كلوب، فإنهم علامة لهذه الحقبة الكروية".

كما ناقش وضع صديقه ليونيل ميسي: "برشلونة هو منزل ميسي، فهو فريقه منذ أن كان طفلا. لكنها اختيارات شخصية ولا يجب التدخُل فيها".

وتحوّل للحديث عن ماوريسيو ساري مدربه لنصف موسم في تشيلسي: "ساري اعتمد بالكامل على جورجينيو، ولم يلائمني المشاركة بشكل متقطع، ولهذا رحلت".

وأكمل: "إنه شخص عاطفي، لكن لديه قناعات قوية جدا على المستوى التكتيكي، يؤمن بالخرافات، ومن الصعب جدا أن يغيّر رأيه".

وأتم: "في إحدى المرات طلبت منه تغيير موعد التدريب من الثالثة عصرا ونقله إلى الصباح الباكر، لأنه كان مستحيلا علينا رؤية أبنائنا. فقال لنا أنه يتوجب علينا التدرب في هذا التوقيت لأن عالِم من بيسا أثبت أنه التوقيت الأمثل للجسم".

وكان سيسك قد تدرب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة، قبل أن يعمل مع مورينيو في تشيلسي.

مورينيو جوارديولا
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