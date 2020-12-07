انتقالات الدوري – علاء نبيل: رمضان صبحي أفضل صفقة.. وهذه كانت المفاجأة الكبرى

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 22:31

كتب : أحمد شاكر

رمضان صبحي - بيراميدز

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق يجيب لـFilGoal.com.

** أفضل نادي في الانتقالات؟

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بيراميدز أبرم العديد من الصفقات الرائعة والتي كان يحتاجها الفريق.

** أفضل صفقة؟

رمضان صبحي بكل تأكيد وانضمامه إلى بيراميدز، بالإضافة إلى ضم الفريق محمود وادي من المصري صفقة قوية جدا.

** صفقة لم تكن متوقعة؟

انتقال صالح جمعة إلى سيراميكا كليوباترا.

بعد كل الأحداث التي صاحبت رحيله عن الأهلي فوجئت بانضمامه لسيراميكا كليوباترا.

** هل الأندية التي تُبرم الكثير من الصفقات في الانتقالات تكون جيدة أم لا؟

الأمر لا يقاس بتلك الطريقة ولكن هل النادي يحتاج لتلك الصفقات حقا؟ أسوان أبرم أعتقد 24 صفقة ليس بهم شيئا ضخما ومع عدم التجانس سيصعب ذلك من مهمتهم في الدوري للحصول على نتائج إيجابية.

وهناك أندية تبرم 5 أو صفقات ومع القوام الأساسي للفريق يصبح الشكل أفضل.

** الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

ربما بعد خامس أو سادس جولة نستطيع تحديد الأمر وأعتقد في مخيلتي أن غزل المحلة والبنك الأهلي هما الأقرب للصراع على النجاة من الهبوط.

هذا بالإضافة للجونة ووادي دجلة فهما يعانيان منذ فترة ليست بقصيرة ولم يدعما بشكل جيد.

انتقالات الدوري علاء نبيل
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