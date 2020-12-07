أسامة فيصل وحسام أشرف وعربي بدر في قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 21:32

كتب : بسام أبوبكر

أسامة فيصل وطارق حامد - الزمالك

استقر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم 26 لاعبا في قائمة المنتخب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في موريتانيا.

وتقام بطولة شمال إفريقيا في تونس في الفترة ما بين 15 لـ 28 ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر يوم 15 أمام منتخب ليبيا على ملعب المنزة في افتتاح مشوار الفراعنة في البطولة، على أن يواجه منتخب تونس في الـ 18 من نفس الشهر في ملعب رداس.

أخبار متعلقة
تلبية لطلب ربيع ياسين.. اتحاد الكرة يوافق على سفر الشباب مبكرا إلى تونس ثنائي رديف أودينيزي يشاركان في مران منتخب مصر للشباب العربي بدر يعتذر لمنتخب الشباب وربيع ياسين يصفح عن اللاعب إصابة ثنائي منتخب الشباب بفيروس كورونا

بعدها يلعب المنتخب أمام نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر، ثم يختتم مشواره بمواجهة المغرب في الـ 27 من نفس الشهر.

وتغادر بعثة المنتخب بقيادة ربيع ياسين في الثامنة صباح يوم الثلاثاء إلى تونس لبداية مشوار البطولة.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر بالكامل:

حراسة المرمى: حمزة علاء - السيد عطية - محمد جمال.

الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي - محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر.

الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: "حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف

منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصحراوي: فخر الدين نصحني بالانضمام إلى الاسماعيلي.. هدفي العودة لمنتخب تونس 2 دقيقة | الدوري المصري
تقارير يونانية: لتعويض كوكا.. أولمبياكوس يفكر في استعادة هدافه السابق في يناير 7 دقيقة | المحترفون
اسكواش - تأهل سهل لـ نور الشربيني في افتتاح بطولة بلاك بول 15 دقيقة | رياضات أخرى
فابريجاس: مورينيو وجوارديولا متشابهان.. وساري يؤمن بالخرافات 34 دقيقة | أوروبا
انتقالات الدوري – علاء نبيل: رمضان صبحي أفضل صفقة.. وهذه كانت المفاجأة الكبرى 36 دقيقة | الدوري المصري
قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك ساعة | مصر
أسامة فيصل وحسام أشرف وعربي بدر في قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا ساعة | مصر
بيانيتش ينفجر: لا أفهم لماذا لا أشارك كثيرا.. لست راضيا عن وضعي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 ميتشو يهنئ موسيماني بدوري الأبطال: قلت لك لن تخسر أبدا
قد ينال إعجابك