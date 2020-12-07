بيانيتش ينفجر: لا أفهم لماذا لا أشارك كثيرا.. لست راضيا عن وضعي

أبدى ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة، استيائه بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.

ميراليم بيانيتش النادي : برشلونة برشلونة

وصرّح بيانيتش: "أريد اللعب أكثر. بكل صراحة لا أفهم حتى لماذا أعيش هذا الوضع".

وأضاف عبر صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "من الجلي أنني أريد اللعب أكثر، أدرك أنني قادر على إعطاء المزيد، وكلما أعطاني المدرب الفرصة ظهرت بشكل جيد".

وتابع لاعب الوسط البوسني: "قدّمت مباريات جيدة، لا أعرف ما يجب عليّ فعله، أتدرب جيدا وأنا جاهز".

وأكد: "لست راضيا ولا يمكن أن أكون راضيا، هذا واضح بنسبة 100%. لم أتقبل أبدا فكرة عدم المشاركة طوال مسيرتي، ولن أتقبلها الآن".

وتابع: "سنرى، أنا جاهز، أتدرب جيدا وأنتظر، لا أستطيع فعل شيء آخر. إنه وضع حساس".

بيانيتش الذي انتقل إلى برشلونة مطلع الموسم قادما من يوفنتوس، لم يخض إلا 551 دقيقة مقسمة على 11 مباراة.

وتحوّل بيانيتش للحديث عن إمكانية اجتماع ليو ميسي ونيمار مجددا: "ميسي ونيمار صديقان ويستمتعان معا، آمل أن يأتي نيمار، لكني لا أعرف ما سيحدث".

كما برر خطوة تخفيض الأجور واعتبرها منطقية: "كل نادٍ يعاني من مشاكل، واللاعبون لا يمكن أن يتقاضوا نفس الأجور كما كان في السابق، الأوضاع تغيّرت، ونحن اللاعبون علينا تقبل ذلك والتأقلم معه. الأندية تعاني وكرة القدم تعيش الصعوبات، هذا ينطبق على برشلونة كما ينطبق على الكثير من الأندية الأخرى، لكنه يظل ناديا يطمح في الفوز بكل شيء، فليس هناك أعذار".

وشدد: "علينا أن نواصل المضي قدما، سيكون هناك انتخابات وسنرى من سيأتي، لكنه ليس شيئا علينا أن نتوقف عليه، بل علينا أن نلعب ونحاول حصد أكبر عدد ممكن من النقاط".

وتحوّل للحديث عن يوفنتوس ناديه السابق: "يوفنتوس سيظل دائما في قلبي، أتابع الفريق كلما سنحت لي الفرصة، قُرعة دوري الأبطال أسعدتني، لكني للأسف لم أستطع اللعب أمام الجمهور في الذهاب، ستسنح فرص أخرى".

وشدد: "أتمنى الأفضل لـ يوفنتوس دائما، لكن غدا نريد الانتصار".

وأتم: "ميسي ورونالدو هما لاعبان لا يكونان بخير عندما لا يفوزان، دائما ما يعطيان كل شيء ويحددان أهدافا جديدة لهما، إنهما الأفضل في آخر 15 عاما، هما لاعبان من طراز جنوني، وقدوة للجميع".