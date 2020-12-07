محمد إبراهيم: أريد الابتعاد عن الضجة الإعلامية وهدفنا أن نكون إضافة للدوري

برر محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا اختياره لفريقه بسبب رغبته في الابتعاد عن الضجة الإعلامية ليركز أكثر في الملعب.

محمد إبراهيم النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وانضم محمد إبراهيم لصفوف سيراميكا كليوباترا قادما من مصر للمقاصة.

وقال محمد إبراهيم في مؤتمر تقديم صفقات ناديه: "كنت أفكر أن أكون لاعبا ضمن فريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين حتى أكون جزءا من الفريق".

وأضاف "وليس أن يتم تسليط الضوء على محمد إبراهيم فقط وهذا ما يحدث ضجة إعلامية حولي ويبعدني عن التركيز".

وأكمل "هذا ما وجدته في نادي سيراميكا كليوباترا".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نكون إضافة قوية للدوي المصري".

ويلعب سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري ضد الإنتاج الحربي مساء الجمعة المقبل.