صالح: كنت أبحث عن الإدارة المحترفة ولذلك اخترت سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

كشف صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا عن أسباب اختياره للنادي الصاعد حديثا للدوري المصري بعد رحيله من الأهلي.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وقال صالح جمعة خلال مؤتمر تقديم صفقات ناديه: "بعد رحيلي من الأهلي تلقيت العديد من العروض ولكني كنت أبحث عن الإدارة المحترفة التي توفر الاستقرار للفريق".

وأضاف "ولم أجد أفضل من نادي سيراميكا كليوباترا".

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وواصل "كنت أفضل اللعب تحت قيادة مدرب أحبه وأخبرت وكيلي أنني أحب الثنائي هيثم شعبان وإيهاب جلال".

وأتم تصريحاته "المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا كانت سريعة وسعيد للعب مرة أخرى مع عصام شعبان الذي كان مدربي في قطاع الناشئين بنادي إنبي".

ويلعب سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري ضد الإنتاج الحربي مساء الجمعة المقبل.

صالح جمعة سيراميكا كليوباترا
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