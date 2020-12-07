اجتمع بـ بيرلسكوني مجددا.. بالوتيلي ينضم إلى مونزا
الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 20:34
كتب : FilGoal
أعلن نادي مونزا عن ضم المهاجم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر.
ماريو بالوتيلي
النادي :
ووقّع بالوتيلي على عقد مع الفريق الذي ينافس في القسم الثاني الإيطالي، يربطه به حتى نهاية الموسم الجاري.
وسيرتدي بالوتيلي رقمه المفضل، 45، في النادي الذي يملكه سيلفيو بيرلسكوني، ويديره أدريانو جالياني.
Benvenuto Mario!⚪️🔴🔥 https://t.co/2nmDzUzDV1 pic.twitter.com/a3F3SCoTiB— AC Monza (@ACMonza) December 7, 2020
وسبق لـ بيرلسكوني أن تعاقد مع بالوتيلي قادما من مانشستر سيتي قبل سنوات، لكن لضمه إلى ميلان وقتها.
بالوتيلي (30 عاما) كانت محطته الأخيرة في بريشيا بالموسم الماضي، لكنه لم يسجل معه إلا 5 أهداف خلال 19 مباراة، ولم يخض أي مباراة تنافسية منذ مارس الماضي.
وسبق لـ بالوتيلي المرور بالعديد من المحطات، أبرزها: إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وميلان، وليفربول، ونيس، وأوليمبيك مرسيليا.
ويمتلك بالوتيلي 36 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجّل خلالها 14 هدفا، وكان فردا في الجيل الذي احتل وصافة يورو 2012.
وصعد مونزا إلى دوري القسم الثاني هذا الموسم، ويطمح للصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.
ويضم الفريق مجموعة لاعبين معروفين، أبرزهم الغاني كيفن برنس بواتنج، والأرجنتيني الأصل جابرييل باليتا.
ويحتل مونزا المركز التاسع في دوري القسم الثاني برصيد 14 نقطة، إذ لم يتلقى إلا هزيمتين في 10 مباريات.