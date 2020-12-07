اجتمع بـ بيرلسكوني مجددا.. بالوتيلي ينضم إلى مونزا

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 20:34

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - أدريانو جالياني - مونزا

أعلن نادي مونزا عن ضم المهاجم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر.

ووقّع بالوتيلي على عقد مع الفريق الذي ينافس في القسم الثاني الإيطالي، يربطه به حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيرتدي بالوتيلي رقمه المفضل، 45، في النادي الذي يملكه سيلفيو بيرلسكوني، ويديره أدريانو جالياني.

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وسبق لـ بيرلسكوني أن تعاقد مع بالوتيلي قادما من مانشستر سيتي قبل سنوات، لكن لضمه إلى ميلان وقتها.

بالوتيلي (30 عاما) كانت محطته الأخيرة في بريشيا بالموسم الماضي، لكنه لم يسجل معه إلا 5 أهداف خلال 19 مباراة، ولم يخض أي مباراة تنافسية منذ مارس الماضي.

وسبق لـ بالوتيلي المرور بالعديد من المحطات، أبرزها: إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وميلان، وليفربول، ونيس، وأوليمبيك مرسيليا.

ويمتلك بالوتيلي 36 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجّل خلالها 14 هدفا، وكان فردا في الجيل الذي احتل وصافة يورو 2012.

وصعد مونزا إلى دوري القسم الثاني هذا الموسم، ويطمح للصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ويضم الفريق مجموعة لاعبين معروفين، أبرزهم الغاني كيفن برنس بواتنج، والأرجنتيني الأصل جابرييل باليتا.

ويحتل مونزا المركز التاسع في دوري القسم الثاني برصيد 14 نقطة، إذ لم يتلقى إلا هزيمتين في 10 مباريات.

مونزا بالوتيلي
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