الزمالك يقرر لائحة جديدة قبل انطلاق الدوري لتحفيز اللاعبين

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 20:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس تجهيز لائحة خاصة بالمسابقات في الموسم الجديد.

واستقر أعضاء لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على تعديل اللائحة الحالية من أجل تحفيز اللاعبين على المنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة.

وتسعى لجنة الكرة تجهيز اللائحة قبل انطلاق موسم الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ويأتي ذلك بسبب عدم اقتناع مسؤولي لجنة الكرة باللائحة الحالية الموجودة بالفريق.

ويستهل الزمالك مشواره في مسابقة الدوري مساء السبت بمواجهة المقاولون العرب.

ويصطدم الزمالك في الجولة الثانية يوم 17 ديسمبر بمواجهة بيراميدز.

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