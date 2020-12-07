أندية الدوري – سموحة.. الموج الأزرق

قد لا يصدّق البعض أن نادي سموحة عمره في الدوري الممتاز 10 سنوات فقط، فحضوره بين الكبار والزخم الدائم المثار حوله، جعلاه عنصرا أصيلا في الكرة المصرية على حداثته.

نادي سموحة السكندري، تأسس عام 1949، لكنه احتاج إلى سنوات طويلة ليخلع عباءة النادي الاجتماعي وينقلب إلى نادٍ رياضي، والفضل يرجع إلى فريق كرة القدم الذي صعد للدوري الممتاز عام 2010.

وسموحة هو أحد الأندية التي لم تتذوق طعم الهبوط مطلقا من الدوري الممتاز، إذ امتلك دوما الطموح اللا متناهي منذ يومه الأول بين الكبار.

في 2020\2021 سيعود سموحة لمطاردة الحلم الذي لم يحققه حتى الآن: التتويج ببطولة.

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يا غزال يا غزال

رغم عدم نشاطه بصورة يومية، لكن الحساب الرسمي لـ سموحة على تويتر يقدّم محتوى خفيفا لفت إليه أنظار المتابعين.

في نهاية سوق الانتقالات، أعلن سموحة عن تعاقده مع علي غزال مستخدما مقطع "يا غزال يا غزال" من أوبريت الليلة الكبيرة، كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي.

ورغم بساطة التقديم وعدم تطلبه جهدا يُذكر في إعداده، لكنه لاقى الاستحسان من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سامح سعيد المسؤول عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في نادي سموحة، قال لـ FilGoal.com: "نحاول تطبيق شكل مختلف في إعلان الصفقات وتغطية المباريات".

وتابع: "يهمنا التفكير خارج الصندوق والوصول لأفكار جديدة لكي نجذب أكبر قدر من الجماهير، فنحن نحتاج إلى متابعة أكبر وأن يرتبط بنا الناس".

"كل متابعينا هم متابعون أصليون، فنحن لا نستخدم أي إعلانات للوصول إلى عدد أكبر من الناس، بل يتم الأمر بصورة أصلية".

"في الموسم الجديد سنحاول زيادة المحتوى المرئي أكثر من المحتوى الكتابي، عن طريق الجرافيكس".

من أجل زعامة الإسكندرية

في الموسم الماضي، ورغم تواجد الاتحاد السكندري في مراكز متقدمة أغلب فترات الموسم، لكنه أنهى الموسم عاشرا في النهاية، بينما اقتنص سموحة المركز الخامس مستفيدا من سلسلة نتائج مذهلة في نهاية الموسم.

ومع عدم وجود قاعدة جماهيرية لـ حرس الحدود –بالإضافة إلى هبوطه-، وفي ظل ابتعاد الأولمبي العريق لسنوات عن الدوري الممتاز، ينحصر صراع زعامة عروس البحر الأبيض المتوسط بين الاتحاد وسموحة.

وصحيح أن الاتحاد هو أحد زعماء اللعبة في مصر، إذ يحتل المركز الخامس في الترتيب التاريخي للدوري المصري (خاض 1501 مباراة في الدوري وحصد 1669 نقطة، ولا يسبقه سوى الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد)، لكن سموحة قادم بسرعة الصاروخ.

ومع استقرار الناديين إداريًا وفنيًا إلى درجة كبيرة في الفترة الأخيرة، ستكون الإسكندرية على موعد مع صراع جديد لاختيار زعيمها.

ويتشاركان الملعب

سيكون استاد الإسكندرية –كما هي العادة- موطنا لـ سموحة مثلما هو موطن الاتحاد.

فاختيار سموحة وقع على استاد الإسكندرية كاستاد رئيسي، وبرج العرب كاستاد بديل.

تاريخ لم يُكتَب

في موسمه الأول بالدوري المصري، 2010\2011، تجنب سموحة الهبوط بصعوبة واحتل المركز 15.

وفي الموسمين التاليين، ألغي الموسم قبل اكتماله، ليفاجئنا سموحة بفريقه الذهبي في موسم 2013\2014 الذي احتل وصافة الدوري المصري خلف الأهلي، وكأس مصر خلف الزمالك.

بل خسر سموحة البطولتين بأعجوبة وبتفاصيل بسيطة للغاية حرمته من كتابة التاريخ.. أو ربما أجّلت كتابته.

إجمالا، خاض سموحة 8 مواسم مكتملة في الدوري المصري، وحقق المركز الثالث في 2016، والخامس في 2017 و2018 و2020.

كما وصل سموحة إلى نهائي كأس مصر مرتين، الأولى في 2014 والثانية في 2018، وفي المرتين خسر أمام الزمالك بصعوبة.

كما شارك سموحة في دوري أبطال إفريقيا 2015 ووصل إلى دور المجموعات، وشارك في كأس الكونفدرالية 2017 ووصل إلى دور المجموعات أيضا.

أحمد سامي.. والمهمة المستحيلة

تولى أحمد سامي تدريب سموحة في سبتمبر الماضي في خطوة أثارت بعض الجدل، إذ كان قد أشرف على تدريب طنطا لمدة أسبوع فقط قبلها.

حضر سامي لـ سموحة لخلافة حمادة صدقي، وبدأ مبارياته بتعادل مجنون أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل طرف في الوقت القاتل.

وأشرف سامي على قيادة سموحة في آخر 9 جولات من الدوري المصري، ولم يخسر أي مباراة، إذ فاز في 5 وتعادل في 4، وقاد الفريق السكندري لتسلق جدول الدوري وصولا إلى المركز الخامس، بل نافس على الصعود إلى كأس الكونفدرالية حتى الرمق الأخير.

وتظل هزيمة سموحة في الوقت الإضافي أمام الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي، هي السقوط الوحيد للفريق السكندري مع أحمد سامي حتى اللحظة.

ورغم انطلاقته النارية مع سموحة، لكن التاريخ القريب يخبرنا أن سامي سيكون على موعد مع مهمة شبه مستحيلة: الاحتفاظ بمنصبه لفترة طويلة.

فـ سموحة عُرف مؤخرا بكثرة تغيير مدربيه، لدرجة أنه شهد 18 تغييرا في الأجهزة الفنية خلال آخر 5 سنوات، وبات معدّل استمرار المدرب الواحد عدة أشهر لا أكثر.

وعن هذا التحدي قال سامي في حوار سابق مع FilGoal.com قبل عدة أسابيع: "لست خائفا، هذه هي كرة القدم وهذه طبيعتها، أنت تعمل فقط وتقوم بما عليك، والنتائج وشكل الفريق وترتيبك في الجدول هي الفيصل".

أحمد سامي (47 عاما) بدأ مسيرته كلاعب في الأهلي خلال التسعينيات، ثم لعب لاحقا لـ الإسماعيلي، والترسانة، والمنصورة.

كمدرب بدأ سامي مغامرته في نادي طلائع الجيش كمدرب للفئات العمرية الصغرى، ثم تنقّل بين منصب المدرب المؤقت والمدرب العام إلى أن بات الرجل في 2016.

لاحقا عمل سامي في نادي النجوم ثم طنطا، وأخيرا انتهى به المطاف في سموحة.

صفقات نارية

كما هي العادة، مارس محمد فرج عامر رئيس سموحة هوايته في إبرام الصفقات النارية، والتي وصل عددها إلى 10 في سوق الانتقالات الصيفية.

ربما الصفقة الأكثر إثارة كانت الأخيرة، بضم علي غزال مجانا رغم اهتمام الزمالك بضمه.

غزال (28 عاما) الذي بدأ مسيرته في وادي دجلة، مر بتجارب احترافية في البرتغال والصين وكندا واليونان، قبل أن يفسخ عقده مع لاريسا مؤخرا وينضم إلى سموحة في صفقة مجانية.

صفقة أخرى مثيرة عقدها سموحة، هي أطهر الطاهر الظهير الأيمن السوداني القادم من الهلال، بعد أن خطف الأضواء في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

كما أعاد سموحة استعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بعد أن لعب في صفوفه الموسم الماضي.

واستعار أيضا أحمد حمدي عبد القادر صانع ألعاب الأهلي لمدة موسمين بعد أن خاض تجربة احترافية في التشيك.

وعرف ميركاتو سموحة ضم صفقتين مميزيتن من وادي دجلة، هما: المغربي عبد الكريم الوادي، والتونسي رفيق كابو.

كما حضر محمود البدري قلب دفاع الإنتاج الحربي، ومحمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب، ومحمد محسن ليلة لاعب وسط الجونة، وأحمد الرفاعي ظهير أيسر الداخلية.

الهداف التاريخي

هؤلاء النجوم الوافدون حديثا، سينضمون إلى كتيبة سموحة التي يتزعّمها حسام حسن الهداف التاريخي للفريق السكندري في الدوري المصري برصيد 35 هدفا.

ويعد احتفاظ سموحة بهدافه لموسم إضافي، هو في حد ذاته صفقة مهمة للفريق، خصوصا بعد انتهاء استعارة صلاح محسن وناصر ماهر وعودتهما للأهلي.

وفي الخلف، يحمي الهاني سليمان العرين، مع سمعة تسبقه بإهدار الوقت ربما تسببت في التغطية على مستوياته الجيدة.

يقول الخبير أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة في تصريحات تلفزيونية سابقة: "عندما بدأت تدريب الهاني سليمان بشكلٍ يومي، ندمت على عدم تركيزي معه بشكلٍ أكبر وقتما كنت مدربا لحراس مرمى منتخب مصر".

دربي مبكر

يفتتح سموحة مبارياته في الدوري المصري 2021، باستضافة غزل المحلة –العائد للممتاز- يوم الإثنين 14 ديسمبر.

لكن الصدام الكبير الأول سيكون في الجولة الثانية، عندما يلتقي سموحة بالاتحاد في دربي الإسكندرية يوم 18 ديسمبر.

أمّا مباراة سموحة في الجولة الثالثة أمام الزمالك، فقد تم تأجيلها بسبب ارتباطات منافسه الإفريقية.

اللافت أن سموحة خلال أول 7 جولات –التي أعلن اتحاد الكرة عن مواعيدها- سيكون قد التقى بالثلاثي الصاعد حديثا للدوري: غزل المحلة في الأسبوع الأول، وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الخامس، والبنك الأهلي في الأسبوع السابع.

رأي الجمهور

توجّه FilGoal.com إلى زواره ليحصل على آرائهم في صفقات سموحة والمتوقَع منه الموسم الجديد.

فقال محمد عوض: "المركز الثاني ممكن".

وقال طارق صلاح: "كفاية عبد الكبير الوادي لاعب تقيل وأطهر الطاهر ورفيق كابو.. لا فرقة حلوة".

وقال محمد نصر يوسف: "رفيق كابو وأطهر الطاهر صفقتين كويسين".

سموحه صفقاته رهيبة — mohomed abouzied (@45MfmHwaTwdroqf) December 7, 2020

توقع FilGoal.com

بالنظر إلى مستويات سموحة المستقرة في السنوات الماضية، بالإضافة إلى صفقاته القوية والطموح الكبير لمدربه أحمد سامي، يتوقع FilGoal.com أن يكون سموحة منافسا شرسا على مراكز المربع الذهبي.