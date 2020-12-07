أندية الدوري - مصر للمقاصة.. ذكريات الماضي بثوب جديد

الاسم كما يعرفه الجميع هو مصر للمقاصة ولكنه سيتغير في المستقبل لاسم آخر، وذلك بعدما باع النادي الحصة الأكبر من أسهمه لأحد المستثمرين.

وما ينتظره الجميع الآن هو الإعلان الرسمي عن صفقة بيع مصر للمقاصة ومعرفه ملاك النادي الجدد، وأيضا اسم النادي الجديد.

وكما سيتم تغيير اسم النادي بعد الإعلان الرسمي عن بيعه وظهور المقاصة بثوب جديد، فإن الفريق سيظهر في الملعب بشكل جديد خلال الدوري المصري لموسم 2020/2021.

المقاصة يدخل الدوري وعينه على تحقيق إنجازات الماضي وذكريات احتلال الفريق للمركز الثاني في المسابقة.

ولم لا والمقاصة يدخل الدوري رفقة مدربه إيهاب جلال الذي يقدم مستوى ونتائج جيدة كلما تولى تدريب الفريق الفيومي.

FilGaol.com يقدم لكم سلسلة أندية الدوري المصري لاستعراض كل فرق الدوري للموسم الجديد.

وهذه المرة الدور على فريق مصر للمقاصة.

ونستعرض معكم خلال هذا التقرير كل ما يخص فريق مصر للمقاصة قبل انطلاق الدوري، من صفقات جديدة وراحلين عن الفريق والهدف الذي يسعى لتحقيقه والمدرب.

صفقات مصر للمقاصة

أبرم المقاصة 9 صفقات جديدة من اختيار إيهاب جلال المدير الفني للفريق وهم:

عماد فتحي من المصري

أحمد متعب من ألعاب دمنهور

علي وزة من بني سويف

أسامة العزب من الاتحاد السكندري

مفتاح طقطق من المصري

أحمد عادل من المصري

هشام محمد من الاتحاد

محمود الغزالي من التقدم السعودي

بالإضافة إلى عودة كيفين موهيري من طلائع الجيش بعد انتهاء إعارته مع الفريق العسكري. ومروان حمدي مهاجم وادي دجلة السابق.

وبذلك يمتلك المقاصة قائمة من اللاعبين المميزين سواء بالصفقات الجديدة أو باقي اللاعبين في الفريق مثل بولين فوافي وعبد الله مجدي وشيميليس بيكيلي وحسني فتحي ورجب عمران والحارس محمود حمدي وأحمد مودي وغيرهم من اللاعبين.

كما رحل عن المقاصة كل من

محمد إبراهيم إلى سيراميكا كليوباترا

ميدو جابر إلى سيراميكا كليوباترا

محمد توني إلى سيراميكا كليوباترا

محمد مسعد إلى سيراميكا كليوباترا

أحمد محسن إلى سيراميكا كليوباترا

أحمد عادل عبد المنعم إلى الجونة

محمد رمضان إلى الإنتاج الحربي

صلاح أمين إلى وادي دجلة

صلاح ريكو إلى إنبي

أحمد سامي إلى بيراميدز

محمد دبش إلى البنك الأهلي

أودو موسيس إلى المحلة

خالد أوشتو وشريف حازم بدون ناد

بالتأكيد فقد المقاصة عددا هاما من اللاعبين الأساسيين في الفريق الموسم الماضي مثل محمد إبراهيم وميدو جابر وصلاح ريكو بالإضافة إلى الهداف صلاح أمين.

لكن الفريق الفيومي أبرم صفقات أخرى لتعويض الراحلين مثل أحمد عادل "ميسي" وهشام محمد ومفتاح طقطق وباقي الأسامي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عودة الثنائي موهيري ومروان حمدي، والأخير ظهر بمستوى مميز مع دجلة الموسم الماضي وانضم أيضا لمنتخب مصر.

ومن الواضح أن المقاصة استفاد ماليا من بيع عددا من لاعبيه، وهذا ما استغله الفريق في إبرام صفقات جديدة مع المجموعة المتبقية من اللاعبين.

هدف الفريق في الدوري

بعد أن أبرم مصر للمقاصة عدة صفقات اختاراها إيهاب جلال المدير الفني يسعى الفريق الفيومي للظهور بمستوى مميز في الدوري هذا الموسم واحتلال المراكز المتقدمة من البداية.

الموسم الماضي شهد تراجعا في نتائج المقاصة في النصف الأول من الدوري، إلى أن جاء إيهاب جلال وحقق انتصارات متتالية ساعدت الفريق في التقدم كثيرا بجدول الترتيب من المراكز الأخيرة إلى أن أنهى الموسم في المركز التاسع.

ولكن بعد عودة إيهاب جلال لقيادة المقاصة منذ بداية الموسم وحضوره لفترة الإعداد واختيار الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق، سيكون المقاصة عينه بالتأكيد على إنهاء الدوري في المربع الذهبي للمشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل.

لاسيما أن الكثير من صفقات المقاصة يعرفها جيدا إيهاب جلال وتولى تدريبهم سابقا مثل مفتاح طقطق وأحمد عادل من المصري وعماد فتحي الذي دربه سابقا في المقاصة والزمالك.

وأيضا هشام محمد الذي تألق كثيرا مع المقاصة في وجود إيهاب جلال.

المدرب - إيهاب جلال

بمجرد ذكر اسم إيهاب جلال يخطر ببال الجميع الموسم التاريخي الذي قدمه مع المقاصة في 2016/2017 وقاد خلاله الفريق الفيومي لاحتلال المركز الثاني بجدول الدوري والتأهل لدوري أبطال إفريقيا.

بالتأكيد من الصعب تكرار هذا الإنجاز في الموسم الحالي، ولكن كل شيء وارد في كرة القدم.

إيهاب جلال الذي يترك بصمة واضحة على أي فريق يتولى تدريبه، كلما قاد المقاصة حقق مع الفريق الفيومي نتائج طيبة.

وتولى إيهاب جلال تدريب المقاصة مرتين الأولى من 2014 وحتى 2017 وقاد الفريق خلالها للمركز الثاني في الدوري.

والثانية في النصف الثاني من دوري الموسم الماضي قبل أن يرحل قبل النهاية بعدة جولات، وساهم في احتلال الفريق المركز التاسع.

والثالثة هي التي سيخوضها مع انطلاق الدوري المصري لموسم 2020/2021.

وكما يعرف عنه يعتمد إيهاب جلال دائما على بداية اللعب من حارس المرمى والدفاع حتى تصل الكرة إلى خط الهجوم.

ورغم أنه تولى تدريب المقاصة الموسم الماضي لمدة قصيرة فقط إلا أن أسلوبه التدريبي ظهر سريعا مع الفريق في أكثر من مباراة خاصة أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

تحت الأنظار

ومن بين قائمة المقاصة في الموسم الجديد هناك العديد من اللاعبين يجب متوقع ظهورهم بمستوى جيد ويجب مشاهدتهم مع الفريق الفيومي.

وأبرز هؤلاء اللاعبين عبد الله مجدي لاعب الوسط الذي قدم مستوى مميز مع المقاصة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

كذلك مروان حمدي المتوقع أن يقود هجوم الفريق في الموسم الجديد.

ومن الصفقات الجديد الثنائي أحمد عادل ومفتاح طقطق الذي قدم مستوى طيب مع المصري تحت قيادة إيهاب جلال.

الطموح

ويبدو من تصريحات مسؤولي المقاصة قبل انطلاق الموسم أن طموح الفريق وهدفه هو العودة للمنافسة بقوة في الدوري وإنهاء المسابقة في المربع الذهبي.

وذلك مثلما قال أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي المقاصة.

المباريات الودية

وفي آخر مباراة ودية للمقاصة خسر أمام الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدفين، وسجل ثنائية الفريق الفيومي بولن فوافي وعصام صبحي.

جدول المقاصة في الدوري

يفتتح المقاصة مبارياته في الدوري بمواجهة حامل اللقب والبطل الأهلي يوم السبت المقبل.

ثم يواجه إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة، وهو جدول أول 5 مباريات للمقاصة في الدوري.

توقع لموسم المقاصة في الدوري

وبعد استعراض صفقات المقاصة وظروف الفريق من نهاية الموسم الماضي وقبل انطلاق الدوري الجديد ومع وجود إيهاب جلال.

وفي ظل المنافسة القوية المتوقع أن يشهدها الدوري الموسم المقبل بسبب قوة العديد من الفرق.

يكون التوقع لمركز المقاصة بنهاية الدوري من المركز الرابع وحتى الثامن

بعد عودة إيهاب جلال والصفقات الجديدة ماذا تتوقع للمقاصة هذا الموسم في الدوري وأي مركز سيحتله الفريق الفيومي بنهاية الدوري

شاركنا برأيك في التعليقات ماذا تتوقع للمقاصة في الموسم الجديد وأي مركز سيحتله الفريق بنهاية الموسم؟