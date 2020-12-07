أبو العينين: اليوم تاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا.. البداية دائما صعبة والقمة أصعب

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

محمد أبو العنين - رئيس سيراميكا كليوباترا

يرى محمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن اليوم تاريخي لناديه بعد الصعود لأول مرة إلى الدوري الممتاز.

وأقام نادي سيراميكا كليوباترا مؤتمرا صحفيا لتقديم نجومه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال أبو العنين: "أرحب في البداية بالنجوم الكبار الذين حضروا اليوم، فاليوم تاريخي للنادي باستعداد الفريق الأول لخوض مباريات الدوري الممتاز".

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وأضاف "الشعب المصري ينبض مع كرة القدم وسعيد أن فريقنا يضم مجموعة ممتاز من النجوم الكبار في مختلف المراكز".

وشدد "البداية دائما صعبة لكن الوصول إلى القمة أصعب".

وتابع رئيس سيراميكا كليوباترا: "أتوجه بالشكر لهيثم شعبان المدير الفني مستقبل الإدارة الفنية في مصر، ورفضنا التعاقد مع مدرب أخر بعد الوصول للدوري وتمسكنا بوجوده والرهان عليه".

وواصل "أيضا معتز البطاوي المشرف العام على الكرة الذي يقدم كل ما لديه للفريق وساعده على الوصول للدوري الممتاز، وطارق أبو العنين الذي يبذل مجهودا خرافيا لدعم الفريق".

وكشف أبو العنين "مجموعة كليوباترا متكاملة وبها نشاط رياضي هو الأحب بالنسبة لي وحريص على دعمه بكل قوة وسعيد بالمتابعين والمهتمين بفريقنا حديث العد".

وعن الانتماء قال: "أنا محب ومشجع للنادي الأهلي، ولكن حاليا أدعم سيراميكا كليوباترا ولا للتعصب في الرياضة وهذه رسالتنا الواضحة وهناك مفاجآت سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة".

وأتم تصريحاته "أحيي محمود الخطيب رئيس الأهلي وتحدثت معه وأكد توفير كل شيء لدعم النادي حديث العهد في الدوري".

وأتم نادي سيراميكا 20 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية الذي انتهى أمس الأحد، وجاءت صفقات النادي الصاعد لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز، على النحو التالي:

حمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي، كوامي بونسو لاعب الترجي, محمد حسن من الزمالك، الغاني وينفول كوبينا، خالد صبحي من الجونة وعامر عامر من الإنتاج الحربي، وأخيرا سيف تقا وماكسويل باكوه.

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