إثارة منتظرة ومواجهات مشوقة.. تعرف على قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

كأس العالم

أسفرت وقائع قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 عن مجموعات متوازنة ومواجهات مشوقة منتظرة.

وأقيمت قرعة أوروبا للمونديال في مدينة زيوريخ السويسرية وبشكل افتراضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الـ 10 بشكل مباشر إلى مونديال 2022، على أن يُحسم تأهل 3 منتخبات كأفضل ثوان من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

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وفيما يلي مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم:

الأولى: البرتغال - صربيا - جمهورية أيرلندا - لوكسمبرج - أذربيجان

الثانية: إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو

الثالثة: إيطاليا - سويسرا - أيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا

الرابعة: فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازاخستان

الخامسة: بلجيكا - ويلز - التشيك - بيلاروسيا - إستونيا

السادسة: الدنمارك - النمسا - اسكتلندا - إسرائيل - جزر الفارو - مولدوفا

السابعة: هولندا - تركيا - النرويج - مونتنيجرو - لاتفيا - جبل طارق

الثامنة: كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطا

التاسعة: إنجلترا - بولندا - المجر - ألبانيا - أندورا - سان مارينو

العاشرة: ألمانيا - رومانيا - أيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليختنشتاين

كأس العالم قطر 2022 تصفيات أوروبا
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