تقرير: الإصابة تحرم فيدال من مواجهة شاختار

لم يتدرب أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر مع الفريق اليوم الإثنين ومن المقرر غيابه أمام شاختار يوم الأربعاء.

أرتورو فيدال النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ويلعب إنتر أمام شاختار ولا بديل عن الفوز من أجل التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن فيدال يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن خلال مواجهة إنتر وبولونيا.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سيخضع لمزيد من الاختبارات غدا الثلاثاء لكن يبدو أنه سيغيب عن مواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن أنطونيو كونتي المدير الفني ليس مستعدا للمخاطرة بخسارة فيدال لفترة أطول.

يحتل إنتر المركز الأخير برصيد 5 نقاط في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه يسعى للفوز والتأهل لثمن النهائي.