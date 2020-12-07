وكيل مروان لـ في الجول: تم تفعيل عقده الجديد مع الأهلي.. ومن لا يريد رؤيته فليقرر رحيل موسيماني

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 18:48

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي - الزمالك

أعلن تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي تفعيل تعاقد اللاعب لمدة 3 مواسم مع الفريق، وذلك بعد إغلاق باب القيد وتسجيله في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال وكيل مروان محسن: "العلاقة وطيدة وقوية بين مروان محسن والأهلي وهناك ثقة كاملة بين الطرفين واحترام متبادل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي ومروان محسن لا يلتفتان لمحاولات البعض تشويه والتقليل من مروان محسن".

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وأوضح "الكل داخل الأهلي يعلم ما يبذله مروان محسن من جهد من أجل المساعدة في تحقيق البطولات والإنجازات".

وتابع "من يريد عدم رؤية مروان محسن مع الأهلي مرة أخرى، فليتخذ قرارا بـ رحيل موسيماني مدرب الفريق، لأن يثق في مروان محسن ويعتمد عليه ويرى فيه صلاحية أن يكون مهاجم الأهلي الذي ينافس على كل الألقاب في مصر وإفريقيا".

وأكمل حديثه قائلا: "رأينا ما قدمه مروان محسن في نهائي كأس مصر وتألقه أشاد به الجميع بما فيهم طارق العشري نفسه (مدرب طلائع الجيش)".

وأردف "نعم المهاجم يحتاج للأهداف ولكن التسجل توفيق من عند الله، وفي نفس الوقت لماذا لا ينظر من ينتقد مروان محسن من محللي القنوات الرياضية أو الجمهور للهدف الذي صنعه لـ كهربا؟ انظروا لتمركز مروان محسن واستلامه وتوزيعه الكرات وتحركاته وضغطه على دفاعات المنافسين".

واستدرك "هل يعقل أن يستمر لاعب غير جيد، كما تدعون، كل تلك السنوات بشكل أساسي مع الأهلي ومنتخب مصر؟ هل يُجامل من كل هؤلاء المدربين؟ بالتأكيد لا".

ويرى تامر النحاس "مروان محسن مهاجم متميز ويقوم بواجباته على أكمل وجه، والجميع كان سيصفق له إذا نجح في تحويل الفرصة بنجاح في مرمى طلائع الجيش ولكنه سددها بشكل جيد وتألق أمامها محمد بسام".

وأتم "مروان محسن سيكمل مسيرته مع الأهلي بكل قوة وإصرار وعزيمة وإرادة واجتهاد لكي يكون عند حسن ظن الجميع".

مروان محسن صاحب الـ 31 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الإسماعيلي في 2016.

وشارك مروان محسن في 37 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

ورفع مروان محسن الموسم الماضي ثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وبشكل عام ومنذ انضمامه لـ الأهلي، سجل مروان محسن 22 هدفا وصنع 6 خلال ظهوره في 87 مباراة في كل البطولات.

في الدوري مروان محسن الأهلي
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