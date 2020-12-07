إنزاجي: لاتسيو يمكنه أن يصنع التاريخ أمام بروج

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيون أن ناديه يمكنه أن يصنع التاريخ أمام كلوب بروج والتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد مثل النهائي بالنسبة لنا".

ويستضيف لاتسيو الفريق البلجيكي مساء الثلاثاء، ويكفي الفريق الإيطالي التعادل للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما.

وأضاف إنزاجي "لعبنا العديد من النهائيات على مدى السنوات القليلة الماضية وكنا دائما نقدم أداءا جيدا، نأمل أن يحدث نفس الشيء غدا".

وتابع "إنها مباراة تستحق تاريخ نادينا، مر عشرون عاما على أخر مرة وصلنها فيها لثمن النهائي".

وشدد "سأطلب من الرجال الحصول على أقصى استفادة مع العلم بكون الفريق قويا بما يكفي للتغلب على كلوب بروج".

وأوضح إنزاجي "أعتقد أننا تجاوزنا التوقعات، لكنني اعتقد حقا أننا قادرون على التأهل، في ظروف أخرى تسع نقاط من خمس مباريات ستكون كافية للتأهل".

وأتم تصريحاته "نتدرب اليوم الإثنين وسنقوم بتقييم خواكين كوريا وهناك أمل للحاق بالمباراة".

ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن كلوب بروج، بينما ضمن دورتموند تأهله بالتصدر بـ 10 نقاط.