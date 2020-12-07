بعد 20 عاما في الغُربة.. أجيري يعود للدوري المكسيكي من بوابة مونتيري

أعلن نادي مونتيري المكسيكي عن تعاقده مع خافيير أجيري لتولي تدريب الفريق خلفا لـ أنطونيو محمد.

ويتولى أجيري المهمة خلفا للأرجنتيني أنطونيو محمد الذي أقيل من منصبه قبل أسبوعين.

وتعد هذه المهمة هي الأولى لـ أجيري في الدوري المكسيكي، منذ رحيله عن باتشوكا عام 2001، أي منذ حوالي عقدين.

أجيري بدأ مسيرته التدريبية بإنقاذ أتلانتي من الهبوط منتصف التسعينيات، قبل أن يفوز بالدوري المكسيكي رفقة باتشوكا، ويتحوّل بعدها لقيادة منتخب المكسيك في كأس العالم 2002.

لاحقا أشرف أجيري على عدة أندية إسبانية في مراحل مختلفة، هي: أوساسونا، وأتليتكو مدريد، وسرقسطة، وإسبانيول، وليجانيس الذي كان محطته الأخيرة.

كما تولى تدريب منتخب اليابان، والوحدة الإمارات، ومنتخب مصر الذي قاده في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وخسر مونتيري لقب الدوري المكسيكي الذي كان يحمل لقبه، بسقوطه المفاجئ أمام بويبلا بركلات الجزاء الترجيحية.