11 نقطة من لائحة المسابقات: حالات جديدة لخصم النقاط وقواعد كورونا وحلول لأزمات مزمنة

حصل FilGoal.com على نسخة من لائحة المسابقات للدوري الممتاز الموسم المقبل، ومنها استخلص 11 نقطة يهمون القارئ قبل انطلاق المسابقة.

اللائحة الجديدة تشهد عقوبات مغلظة تصل لخصم النقاط في حالات جديدة، كما تضع قواعد واضحة للتأجيلات في حال تفشي كورونا في أي فريق، وحلول للأزمات التي واجهت الكرة المصرية في الـ 4 أعوام الأخيرة.

وإلى أهم نقاط اللائحة..

ترتيب الفرق: في حالة التساوي في النقاط سيعود لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة. باستثناء مراكز الهبوط والمربع الذهبي بنهاية المسابقة. حيث يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا، وفي حالة التساوي يتم الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم في حالة التساوي يتم اللجوء لفارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وفي حال التعادل في كل شيء يتم اللجوء للقاء فاصل.

حالات الانسحاب: في حال تأخر أي فريق عن الحضور لملعب المباراة لمدة 20 دقيقة بعد بداية المباراة، أو امتنع عن الذهاب أو غادر الملعب قبل نهايتها، يعتبر منسحبا، ويعتبر مهزوما 3-0 ويٌخصم من رصيده 3 نقاط ويتم تغريمه مليون جنيه.

وفي حال كرر الفريق ذلك الأمر في مباراة أخرى يعتبر منسحبا من المسابقة، حينها يتم إلغاء كل نتائجه في الدور الأول إذا حدث الانسحاب فيه، أو بقاء نتائجه في الدور الأول وإلغاء نتائج الدور الثاني إذا حدث الانسحاب خلاله. ويهبط الفريق مباشرة للدرجة الأدنى ويقل عدد الفرق الهابطة من المسابقة إلى فريقين لسابق هبوط الفريق المنسحب.

ميداليات البطل: يتسلم الفريق البطل 50 ميدالية، ولا يحتسب اللقب لأي لاعب في الفريق سوى من شارك في 3 مباريات على الأقل.

وجود اللاعب الموقوف لتراكم الإنذارات أو الطرد، في قائمة المباراة التالية، لا يعد مخالفة إلا إذا شارك خلال المباراة وحينها يعتبر الفريق الذي أشرك لاعبا موقوفا مهزوما 3-0. ولكن وجوده في القائمة يستوجب غرامة مالية على الفريق.

عقوبات مغلظة في حال عدم دفع الغرامات: في حال توقيع غرامة على لاعب، يقوم النادي بتسديدها خلال أسبوعين، وإذا لم يفعل تتم مضاعفة الغرامة وإيقاف اللاعب حتى يسدد النادي.

وإذا كانت عقوبة اللاعب تغريم + إيقاف، يجب على النادي دفع قيمة الغرامة أثناء فترة الإيقاف، وإذا لم يفعل تضاعف الغرامة ويستمر إيقاف اللاعب حتى الدفع.

الأمر نفسه يسري على كل عناصر اللعبة، ولكن في حال تغريم ناد ما عليه التسديد خلال أسبوعين، وإن لم يدفع تضاعف الغرامة ويتم خصم نقطة من رصيده على كل مباراة يلعبها دون تسديد الغرامة.

تعطل تقنية الـ VAR أو تعذر اللعب بها لا يلغي المباراة، وتستمر بشكل طبيعي.

يحق لكل فريق في المباراة تسجيل 9 بدلاء وإشراك 5 منهم على 3 مرات بعيدا عن استراحة بين الشوطين.

استراحة شرب المياه أمر يعود لتقدير حكم المباراة حسب الحالة الجوية ودرجة الحرارة، وتقام في الدقيقتين 30 و75 وتستمر لمدة دقيقتين.

لا يتم تأجيل أي مباراة سوى في حال حدوث 16 إصابة للاعبين فقط بفيروس كورونا في أي فريق، وبعدها يتم تغريم الفريق الذي حدثت فيه الإصابات. وتدفع الأندية تكاليف التحاليل في معمل معتمد من اتحاد الكرة.

إلغاء المسابقة: إذا تم إلغائها قبل لعب 153 مباراة من أصل 306 (نصف عدد مباريات الدوري)، يتم إلغاء المسابقة كلها وتشارك الفرق في إفريقيا بناء على ترتيبها في الموسم الماضي.

أما لو كان قد انقضى نصف الدوري، فيتم اعتماد الترتيب الحالي للمسابقة، وفي حال عدم التساوي في عدد المباريات يتم اعتماد مبدأ الجدارة الرياضية لاعتماد الترتيب النهائي.

الجدارة الرياضية هي معادلة، نضع فيها عدد نقاط كل فريق مقسومة على عدد المباريات، ويتم تحديد الترتيب على هذا الأساس.

المشاركات الإفريقية: في حال احتاج كاف إرسال أسماء الفرق المشاركة إفريقيًا للموسم التالي قبل انتهاء كأس مصر، يحدد الدوري الممتاز فقط المشاركين في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وإذا أراد كاف الأسماء قبل نهاية بطولة الدوري، يتم اعتماد جدول الترتيب مثلما أتى في تاريخ إرسال الأسماء، وفي حال عدم تساوي المباريات الملعوبة يتم اللجوء للجدارة الرياضية، ثم اللجوء للمواجهات المباشرة في حال التعادل.