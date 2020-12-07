كومان: ليس من اللطيف أن نقول من الأفضل بين ميسي ورونالدو لأنه ثنائي رائع

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه يرفض المقارنة بين قائده ليونيل ميسي وكريسيتانو رونالدو نجم يوفنتوس، مشيرا إلى ضرورة الاستمتاع بمواجهتهما في ليلة الثلاثاء. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يوفنتوس.

وصرح كومان قائلا: "من الرائع استمرار اللاعبين في القمة عالميا لفترة طويلة".

وواصل "إنهما أفضل لاعبين في العالم في رأيي، في آخر 10-15 عاما، كانا ناجحين طيلة تلك المدة، وهو أمر لا يصدق".

وأكمل "إنهما مختلفان، لكن لديهما إحصائيات لا تصدق بخصوص تسجيل الأهداف والهاتريك والفوز بالألقاب الفردية والجماعية".

وتابع "ليس من اللطيف أن نقول من الأفضل بينهما لأن الثنائي رائع".

وأتم "يعجبني كلاهما لأنهما منحانا الكثير من الأمسيات الرائعة العامرة بالأهداف والألقاب، لنأمل أن نتمكن من الاستمتاع بوجودهما في ليلة الغد".

ويستعد برشلونة لمواجهة يوفنتوس في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في العاشرة مساء.

وحسم برشلونة ويوفنتوس تأهلهما لدور الـ16 من دوري الأبطال، إذ يتصدر برشلونة المجموعة برصيد 15 نقطة ومن بعده يوفنتوس برصيد 12 نقطة، مقابل نقطة لدينامو كييف ومثلها لفرينكفاروزي.

وتعد تلك هي المواجهة الأولى بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، منذ رحيل الأول إلى يوفنتوس في صيف 2018.