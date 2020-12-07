بايرن يعلن تفاصيل إصابة خابي مارتينيز

سيفتقد فريق بايرن ميونيخ لاعب الوسط خابي مارتينيز لفترة بسبب الإصابة.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "تعرض خابي لإصابة في عضلات الفخذ الأيسر خلال مباراة لايبزيج بالدوري الألماني مساء السبت".

وأضاف البيان "أظهرت الفحوصات الطبية أن اللاعب سيحتاج لبعض الوقت حتى يكون جاهزا للمشاركة من جديد".

وأوضحت جريدة بيلد في تقريرها أن الإصابة ستبعد مارتينيز عن 4 مباريات لبايرن على الأقل، أولها أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، ثم 3 مباريات في الدوري الألماني أمام هيرتا برلين وفولفسبورج وباير ليفركوزن.

بعدها ستبدأ فترة العطلة الشتوية للكرة الألمانية وتمتد إلى أسبوعين.

مارتينيز ظهر في 16 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، وأسهم في تتويج بايرن ميونيخ بخمسة ألقاب خلال العام الحالي.

فقد توج بايرن بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الألماني والسوبر الأوروبي.