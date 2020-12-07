ميلان: نأمل استمرار إبراهيموفيتش معنا لوقت طويل

شدد فريديريك ماسارا المدير الرياضي لميلان على رغبته في بقاء المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق لما أبعد من نهاية الموسم الجاري.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

ورغم بلوغه 39 عاما إلا أن النجم السويدي يواصل التألق ويتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي في الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع فريق روسونيري في يونيو المقبل، وشدد اللاعب في تصريحات سابقة أنه لا ينوي الاعتزال قريبا.

وقال ماسارا في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"إبراهيموفيتش معنا الآن ولم نتحدث بعد عن تمديد عقده. سنفعل ذلك في الوقت المناسب. يعتمد الأمر كثيرا عليه، على ما يفكر ويرغب به".

وواصل "حتى الآن أظهر رغبته في الاستمرار. أعتقد ميلان أيضا يمنحه ما يريده. نأمل استمراره معنا لوقت طويل".

وعاد إبراهيموفيتش لميلان في يناير الماضي، الفريق الذي تألق معه من 2010 إلى 2012.

وسجل إبراهيموفيتش 11 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين في 10 مباريات شارك بها في الموسم الجاري.