مران الزمالك - انتظام طارق حامد وبنشرقي في التدريبات الجماعية.. وتواجد عبد الحليم علي

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 15:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

انتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أشرف بنشرقي وطارق حامد، في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين، وذلك حسب الموقع الرسمي للنادي.

وانتظم طارق حامد في التدريبات بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها لمدة يومين، قبل أن ينتظم بشكل طبيعي في المران.

أما بنشرقي، فقد عاد بعد إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في كأس مصر ضد طلائع الجيش، والتي خسرها الزمالك بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس مصر.

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واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية التدريبات.

وحصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وذلك ضمن البرنامج المحدد له من الجهاز الفني لتجهيزه للتواجد مع الفريق بعد تعافيه من فيرس كورونا "كوفيد 19" والذي أبعده عن الفريق طيلة الفترة الماضية.

وحرص جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على الاجتماع بلاعبي فريقه قبل انطلاق المران، وطالبهم خلال الاجتماع بالتركيز في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق مسابقة الدوري.

وشدد باتشيكو للاعبيه على أهمية ضربة البداية وضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة للمنافسة على لقب الدوري مبكرا.

وتواجد عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك بشكل طبيعي في التدريبات. واجتمع مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة مع كل لاعبي الفريق الأول قبل المران، مطالبين إياهم بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة.

كما حرص قاسم على الاجتماع بجايمي باتشيكو مدرب الفريق على هامش المران، وتحدث خلال الاجتماع حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة طلباته قبل انطلاق الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

في الدوري الزمالك بنشرقي
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