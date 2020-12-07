مؤتمر سولشاير: يونايتد بدون كافاني ومارسيال ضد لايبزج

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن الثنائي إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال لن يسافر مع فريقه لمواجهة ريد بول لايبزج في دوري أبطال أوروبا.

وصرح سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "ديفيد دي خيا ولوك شاو متواجدان وسيسافران مع الفريق ضد ريد بول لايبزج، كافاني وأنطوني مارسيال يعانيان من إصابات خفيفة، لكنهما لن يسافرا معنا ولن يخوضا المباراة".

وواصل "جرينوود مهاجم موهوب للغاية، واحد من أفضل المهاجمين الذين عملت معهم، يخلق فرصا لنفسه ولدينا فرصة رائعة لتسجيل الأهداف".

وأكمل "سيتطور فقط بواسطة المتواجدين حوله ومن المشوق العمل مع لاعب مثله".

وتابع "المباريات الإقصائية أو المباريات في مثل تلك الظروف دائما كبيرة، اللاعبون هنا يتواجدون مع مانشستر يونايتد لأن لديهم جودة نبحث عنها دوما".

وأردف "نتطلع دائما لمثل تلك المباريات، لا نستسهل أي مواجهات أبدا، نصعبها على أنفسنا، نحن هكذا منذ أن لعبت لهذا الفريق".

واستطرد "لا يمكنك تجاهل الانتصار بخماسية ضد لايبزج، نتذكرها جيدا، لأننا قمنا بعدد كبير من الأشياء الصحيحة، استعدينا جيدا ونعرف الفريق جيدا كفاية لكي نعلم أنهم غير متوقعين".

وأتم "كلما كان خصومنا أفضل كلما نكتسب الثقة، علينا أن نقوم بعملنا فقط يوم الثلاثاء".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مصيرية لمشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حينما يواجه ريد بول لايبزج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

يونايتد حصد 9 نقاط بالتساوي مع سان جيرمان ولايبزج والجولة الأخيرة تحسم ملامح المجموعة.