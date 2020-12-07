أثلتيك: تشيلسي متمسك بـ هودسون-أودوي رغم اهتمام بايرن

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 15:14

كتب : FilGoal

كالوم هودسون أودوي - تشيلسي

قالت صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية إن تشيلسي لا ينوي بيع جناحه الشاب كالوم هودسون-أودوي (20 عاما) الذي زعمت تقارير اهتمام بايرن ميونيخ به.

وكتبت أن فريق بلوز سيتجاهل اهتمام بطل أوروبا باللاعب.

وقد يفكر هودسون-أودوي في الرحيل عن تشيلسي، فاللاعب ذو الأصول الغانية شارك لمدة 599 دقيقة فقط في الموسم الجاري.

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لكن تشيلسي لا ينوي التفريط في لاعبه الذي تدرج في فرق النادي اللندني.

ويخوض أودوي موسمه الثالث مع الفريق الأول لتشيلسي، الذي شارك معه في 73 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وتوج أودوي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2018 والدوري الأوروبي 2019 مع تشيلسي.

هودسون-أودوي تشيلسي
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