مصدر في الزمالك لـ في الجول: تعديل عقد فتوح بما يتناسب مع إمكانياته ومد فترة تعاقده

قال مصدر في نادي الزمالك إن فريقه بصدد تعديل عقد أحمد فتوح مدافع الفريق بما يتناسب مع إمكانياته. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "عقد مسؤولو الكرة في نادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح مدافع الفريق لتعديل عقده وزيادة قيمته بما يتناسب مع إمكانياته".

وواصل "اللاعب حصل على وعد بتنفيذ ذلك الأمر خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "في حالة زيادة العقد كما تم وعده خلال الجلسة، سيجدد اللاعب تعاقده ويضيف موسمين على العقد الحالي الذي يتبقى به موسمين".

أبو الفتوح (22 عاما) تواجد مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير، وكان أحد العناصر التي قادت المنتخب الأولمبي للتتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما قبل سنة.

ولعب أبو الفتوح معارا لـ سموحة من الزمالك لمدة موسم ونصف، قبل أن يعود للقلعة البيضاء.

وشارك أبو الفتوح في 26 مباراة مع سموحة الموسم الماضي، صنع خلالها 3 أهداف.